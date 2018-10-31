В этом виноват Трамп, – журналист о стрельбе в синагоге в США

В понедельник, 29 октября, в американском городе Питтсбурге в синагоге мужчина убил 11 человек. Это вызывает беспокойство, ведь нападавший кричал антисемитские лозунги о том, что евреи "во всем виноваты" и "должны погибнуть".

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, позже выяснилось, что нападавший не любил Дональда Трампа, поскольку считал президента марионеткой в ​​руках еврейского лобби. Этот преступник – абсолютный нацист, классический случай юдофоба и антисемита.

В Европе такие люди, к сожалению, встречаются довольно часто. Именно из-за них приходится выставлять охрану у входа в синагогу и другие еврейские учреждения. Но вот в США такого просто не было. Никто там на синагоги раньше не нападал. Я обвиняю в том, что происходит Дональда Трампа и его безумную риторику, которая разжигает ненависть к "другим", а также нормализует насилие. Президент США совсем недавно, например, хвалил своего сторонника за нападение на журналиста,

– заявил журналист.

Он отметил что Трамп тянет свою страну к настоящему безумию. И у него частично выходит. Это безумие проявляется в разной форме – кто-то бомбы отправляет, кто на синагогу нападает, кто-то в церковь с пулеметом приходит и так далее. Сам Трамп то и дело грозит войной всем вокруг.

"И здесь я хочу сказать вот что: либо американцы 6 ноября на выборах в Конгресс проголосуют против его партии, чтобы у президента появился хоть какой-то противовес в политике, или эскалация безумия в США будет только нарастать. И неизвестно, чем все это закончится", – добавил Яковина.

Видео полного выпуска программы "Безумный мир" за 31 октября 2018