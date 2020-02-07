В ЮАР павиан с маленьким львенком воссоздал сцену из культового "Короля льва": фото

В Национальном парке Крюгера, что в южной африке фотографу удалось запечатлеть момент, который в точности повторяет кадры из культового мультика "Король лев". Речь идет о сцене, когда павиан Рафики показывает жителям саванны маленького львенка Симбу.

Так, фотограф Курт Шульц, который уже более 20 лет фотографирует животных в дикой природе, впервые увидел, как примат бережно заботится о детеныше иного вида. Ему удалось снять, как павиан несет в лапах львенка, передает AP.

Это интересно: Живут, не делая ничего: пещерная саламандра за 7 лет не пошевелилась ни разу

Павиан ухаживал за львенком так, будто это был детеныш обезьяны. При этом, павиан, который схватил на земле львенка и затащил его на дерево, был самцом,

– рассказал фотограф.



Примат бережно заботится о маленьком львенке / фото Курт Шульц

Он добавил, что малыш выглядел обезвоженным и вряд ли сможет выжить. Вообще – очень часто павианы убивают маленьких львят и детенышей леопардов, поскольку после того, как эти хищники вырастают, то представляют для них немалую угрозу.

Впрочем, в этом случае фотограф увидел настоящее проявление заботы у павиана.

Напоминает мультик? Фото Курта Шульца/ кадр из мультика "Король лев"