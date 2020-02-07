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      В ЮАР павиан с маленьким львенком воссоздал сцену из культового "Короля льва": фото

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      Павиан и львенок / Курт Шульц, AP

      В Национальном парке Крюгера, что в южной африке фотографу удалось запечатлеть момент, который в точности повторяет кадры из культового мультика "Король лев". Речь идет о сцене, когда павиан Рафики показывает жителям саванны маленького львенка Симбу.

      Так, фотограф Курт Шульц, который уже более 20 лет фотографирует животных в дикой природе, впервые увидел, как примат бережно заботится о детеныше иного вида. Ему удалось снять, как павиан несет в лапах львенка, передает AP.

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      Павиан ухаживал за львенком так, будто это был детеныш обезьяны. При этом, павиан, который схватил на земле львенка и затащил его на дерево, был самцом,
      – рассказал фотограф.


      Примат бережно заботится о маленьком львенке / фото Курт Шульц

      Он добавил, что малыш выглядел обезвоженным и вряд ли сможет выжить. Вообще – очень часто павианы убивают маленьких львят и детенышей леопардов, поскольку после того, как эти хищники вырастают, то представляют для них немалую угрозу.

      Впрочем, в этом случае фотограф увидел настоящее проявление заботы у павиана.

      Напоминает мультик? Фото Курта Шульца/ кадр из мультика "Король лев"

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Мир животных
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