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      В ЮАР столкнулись два поезда, есть погибшие и сотни пострадавших: фото с места трагедии

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      Авария с участием поездов в Претории
      Авария с участием поездов в Претории / Соцсети

      8 января в Южно-Африканской Республике в городе Претория столкнулись два поезда на железнодорожной станции Mountain View. В результате инцидента четыре человека погибли, более 200 человек получили ранения.

      Об этом сообщает Africa Feeds со ссылкой на данные местных властей.

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      Издание IOL отмечает, что во время лобового столкновения один из поездов стоял. Очевидно, поезд, прибывавший на станцию, врезался в тот, что только ждал отправления. Кроется ли причина в несоблюдении расписания – пока неизвестно.

      На месте аварии работают 50 "скорых". Некоторых людей пришлось спасать из-под самого поезда. Часть пострадавших госпитализировали. Кто-то добирался до ближайших больниц самостоятельно.

      "Все, что я помню перед тем, как очнуться на полу поезда, это длительный звон, за которым последовал взрыв", – рассказала одна из пострадавших.

       

      Теги: Железная дорога Жертвы Аварии и ДТП ЮАР
      Источник: 24 Канал
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