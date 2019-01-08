В ЮАР столкнулись два поезда, есть погибшие и сотни пострадавших: фото с места трагедии

8 января в Южно-Африканской Республике в городе Претория столкнулись два поезда на железнодорожной станции Mountain View. В результате инцидента четыре человека погибли, более 200 человек получили ранения.

Об этом сообщает Africa Feeds со ссылкой на данные местных властей.

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On the scene of this morning's train accident at the Mountain View Station. It is confirmed that 4 people have passed on, our heartfelt condolences to the families. pic.twitter.com/wjm451Z2jI — Solly Msimanga (@SollyMsimanga) 8 січня 2019 р.

Издание IOL отмечает, что во время лобового столкновения один из поездов стоял. Очевидно, поезд, прибывавший на станцию, врезался в тот, что только ждал отправления. Кроется ли причина в несоблюдении расписания – пока неизвестно.

На месте аварии работают 50 "скорых". Некоторых людей пришлось спасать из-под самого поезда. Часть пострадавших госпитализировали. Кто-то добирался до ближайших больниц самостоятельно.

"Все, что я помню перед тем, как очнуться на полу поезда, это длительный звон, за которым последовал взрыв", – рассказала одна из пострадавших.