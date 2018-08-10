В Южной и Северной Кореи готовятся провести новую встречу лидеров двух стран

Представители Сеула и Пхеньяна провели переговоры, после которых страны начали подготовку к новой встрече лидеров двух стран в двустороннем формате.

Об этом сообщает южнокорейское агентство.

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Отмечается, что встреча глав двух государств запланирована на 13 августа 2018 года в пограничной зоне Пханмунджом.

В агентстве отметили, что в ходе встречи планируется обсуждение хода выполнения декларации принятой лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на совместном саммите, который проходил 27 апреля.

Также стороны намерены обсудить подготовку к новой встрече на высшем уровне.

На встрече представителей двух стран также проводилось обсуждение вопросов модернизации и объединения железной дороги и восстановления части автомобильной дороги, соединяющей Пхеньян и Сеул.

Напомним, 27 апреля руководители Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели переговоры в демилитаризованной зоне между двумя государствами – селе Пханмунджом.