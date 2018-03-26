В Южной Корее представили неожиданный продукт против похмелья
Жители Южной Кореи теперь смогут преодолеть симптомы похмелья благодаря специальному мороженому. Продажа необычного продукта стартовала в большой сети магазинов.
Мороженое от похмелья назвали Gyeondyo-bar, передаетHighsnobiety.
Известно, что сверху лакомство покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит специальный сок, который помогает от похмелья.
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Gyeondyo-bar облегчит жизнь тем, кому нужно утром идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий, поэтому вам больше не придется страдать весь день от ужасных последствий похмелья,
– утверждают производители.
Мороженое уже имеет большую популярность среди местного населения. Некоторые его даже потребляет "не по назначению", а просто, чтобы насладиться необычным вкусом.
Мороженое Gyeondyo-bar
Мороженое от похмелья