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В Южной Корее представили неожиданный продукт против похмелья

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Мороженое от похмелья
Мороженое от похмелья

Жители Южной Кореи теперь смогут преодолеть симптомы похмелья благодаря специальному мороженому. Продажа необычного продукта стартовала в большой сети магазинов.

Мороженое от похмелья назвали Gyeondyo-bar, передает​Highsnobiety.

Известно, что сверху лакомство покрыто фруктовой оболочкой со вкусом грейпфрута, а внутри содержит специальный сок, который помогает от похмелья.

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Gyeondyo-bar облегчит жизнь тем, кому нужно утром идти на работу с тяжелой головой. Наше мороженое спасает от последствий ночных застолий, поэтому вам больше не придется страдать весь день от ужасных последствий похмелья,
– утверждают производители.

Мороженое уже имеет большую популярность среди местного населения. Некоторые его даже потребляет "не по назначению", а просто, чтобы насладиться необычным вкусом.


Мороженое​ Gyeondyo-bar

Мороженое от похмелья

Теги: Алкоголь Здоровая жизнь LifeStyle Южная Корея
Источник: 24 Канал
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