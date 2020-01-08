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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В кабине пилота самолета, который разбился в Иране, мог произойти взрыв – эксперт

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      Авиаэксперт назвал возможную причину катастрофы в Иране / GettyImages

      Боинг 737 МАУ, который разбился под Тегераном, не сбивала ракета. Взрыв мог произойти в середине самого самолета.

      Такой вывод австралийского авиаэксперта Джефри Томаса, сообщили в твиттере DW.

      Подробно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больший взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту,
      – отметил Джефри Томас.

      Авиаэксперт проанализировал видео падения самолета. Он также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета. Но впоследствии передача информации относительно полета оборвалась. Согласно словам Томаса, такое могло случиться из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.

      При этом эксперт отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой. В таком случае ракета бы уничтожила его еще в воздухе.

      Что такое Flightradar24?Интернет-проект, созданный в 2007 году шведской компанией Travel Network Ltd. Позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире.

      При выделении воздушного судна выводится его фотография, тип самолета, бортовой номер, принадлежность к авиакомпании, место отправления и посадки, высота в данный момент и его скорость, положение в градусах. Также на ресурсе изображается пройденный отрезок маршрута по курсу аэропорта отправления и прочее.

      Основное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений.
      • В Департаменте консульской службы МИД Украины создали оперативную кризисную группу. Телефон горячей линии – 238 17 77.
      • Самолет с украинскими спасателями и экспертами вылетит в Иран вечером 8 января.
      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Иран МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Жертвы авиация
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