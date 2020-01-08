В кабине пилота самолета, который разбился в Иране, мог произойти взрыв – эксперт

Боинг 737 МАУ, который разбился под Тегераном, не сбивала ракета. Взрыв мог произойти в середине самого самолета.

Такой вывод австралийского авиаэксперта Джефри Томаса, сообщили в твиттере DW.

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Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю. После падения произошел уже гораздо больший взрыв, который, похоже, и убил всех, кто был на борту,

– отметил Джефри Томас.

Авиаэксперт проанализировал видео падения самолета. Он также отметил, что ресурс по отслеживанию полетов самолетов flightradar24 не показывал отклонений траектории полета. Но впоследствии передача информации относительно полета оборвалась. Согласно словам Томаса, такое могло случиться из-за взрыва, возможно, в кабине пилота, который повредил электронику.

При этом эксперт отверг предположение, что самолет мог быть сбит ракетой. В таком случае ракета бы уничтожила его еще в воздухе.

Что такое Flightradar24?Интернет-проект, созданный в 2007 году шведской компанией Travel Network Ltd. Позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире.



При выделении воздушного судна выводится его фотография, тип самолета, бортовой номер, принадлежность к авиакомпании, место отправления и посадки, высота в данный момент и его скорость, положение в градусах. Также на ресурсе изображается пройденный отрезок маршрута по курсу аэропорта отправления и прочее.

Літак МАУ, який розбився під Тегераном, не збивала ракета. Ракета знищила б лайнер ще в повітрі. Імовірно, літак від чогось загорівся і вибух пролунав на борту, припускає австралійський авіаексперт Джефрі Томас: pic.twitter.com/isDaZtaDfU — DW українською (@dw_ukrainian) 8 січня 2020 р.

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