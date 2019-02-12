В здании ГПУ умер экс-прокурор, которого подозревали в преступлении против Майдана

11 февраля в здании Главного следственного управления ГПУ умер бывший прокурор киевской прокуратуры Андрей Сайчук после ознакомления с материалами дела, в котором его подозревают – незаконное заключение 72-летнего активиста Николая Пасечника во время Революции Достоинства.

О происшествии сообщил начальник Отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской, говорится на сайте "Укринформа".

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По его словам, Андрей Сайчук умер еще до приезда "скорой помощи".

Как рассказал мне следователь, досудебное расследование в отношении Сайчука было завершено и он ходил знакомиться с материалами уголовного производства. И сегодня он в очередной раз приходил знакомиться с материалами, почитал материалы, попрощался и ушел. Уже, когда был у лифта, вдруг почувствовал себя плохо, упал, весь посинел,

– рассказал Донский.

К слову, украинский журналист Даниил Мокрик показал, вероятно, последнее фото Сайчука, – по его словам, только утром в день трагедии они виделись в Подольском суде и ссорились, потому что бывший прокурор запрещал снимать его.

Что известно об экс-прокуроре Андрее Сайчуке?Андрей Сайчук ранее работал в Оболонской прокуратуре Киева и вел дело 72-летнего активиста Евромайдана Николая Пасечника, которого задержали в январе 2014 года, при этом, бойцы "Беркута" сильно избили мужчину.



В прошлом году следствие признало, что Сайчук арестовал активиста незаконно, в связи с чем его задержали, после чего тот вышел под залог и работал адвокатом.