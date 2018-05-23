Когда изменят цены на газ в 2018 году рассказали в Кабинете министров Украины

Кабинет министров Украины планирует до 1 июня принять окончательное решение относительно дальнейшей цены на газ для населения.

Об этом пишет УНИАН.

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Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил об этом в среду после заседания правительства.

"До 1 июня мы примем решение", – сказал он.

Министр подчеркнул, что Минэнергоугля подготовило проект постановления, который продолжит спецобязательства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина" относительно продажи газа для населения на два месяца.

"Но конечное решение будет зависеть от многих факторов", – добавил министр.

Напомним, что МВФ выдвинул ряд требований к Украине, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить следующий транш. В частности нужно создать Антикоррупционный суд и урегулировать вопрос относительно цен на газ. Украина уже выполнила два требования – это принятие закона о пенсионной реформе и закон о приватизации.



Стоит отметить, что согласно повестке дня, Верховная Рада планирует 23 мая начать рассмотрение президентского законопроекта об Антикоррупционном суде уже во втором чтении.