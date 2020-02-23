02:01
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      В кабинете вверх ногами: министр юстиции Малюська снова показал свои необычные навыки – фото

      - Читати новину українською
      Денис Малюська / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська в очередной раз поразил своими необычными навыками. На этот раз он продемонстрировал, что может стоять на руках вверх ногами.

      Соответствующую фотографию Малюська опубликовал в Facebook. Как видно из поста, таким необычным образом он отметил успешный отчет правительства перед Верховной Радой.

      Интересно! Малюська снова неожиданно посетил СИЗО: на этот раз министр обратил внимание на Одессу – фото

      На фото видно, что Малюська в стойке на руках стоит вверх ногами в своем кабинете. Также на полу можно увидеть книгу.

      "Накануне успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", – подписал сообщение министр.

      21 февраля в Раде глава Кабинета Министров Алексей Гончарук презентовал отчет работы правительства. Подробнее с самим отчетом Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Добавим, что Денис Малюська уже не впервые публикует необычное фото из своего кабинета. В частности, в середине декабря он показал, как залез на стол и сел там в позе лотоса. Так министр отметил 100 дней работы правительства.

      Советуем ознакомиться! Министр юстиции Денис Малюська: юрист и издатель

       

      Нацотбор на Евровидение-2020: результаты голосования финала
      22 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Курьезные новости Министерство юстиции Денис Малюська
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      22 февраля , 23:28 Биография Go_A – победителей Нацотбора на Евровидение-2020 от Украины
      Юлія Турелик
      22 февраля , 23:23 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: анонс боя за звание чемпиона WBC
      Михайло Гема
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      22 февраля , 22:38 Под Киевом нашли мертвым бывшего руководителя "Интера" Старицкого: что о нем известно
      Андрій Шляхтін
      22 февраля , 22:38 Финал отбора на Евровидение-2020: видео выступлений участников
      Уляна Журба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук