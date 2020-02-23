В кабинете вверх ногами: министр юстиции Малюська снова показал свои необычные навыки – фото

Министр юстиции Денис Малюська в очередной раз поразил своими необычными навыками. На этот раз он продемонстрировал, что может стоять на руках вверх ногами.

Соответствующую фотографию Малюська опубликовал в Facebook. Как видно из поста, таким необычным образом он отметил успешный отчет правительства перед Верховной Радой.

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На фото видно, что Малюська в стойке на руках стоит вверх ногами в своем кабинете. Также на полу можно увидеть книгу.

"Накануне успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", – подписал сообщение министр.

21 февраля в Раде глава Кабинета Министров Алексей Гончарук презентовал отчет работы правительства. Подробнее с самим отчетом Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Добавим, что Денис Малюська уже не впервые публикует необычное фото из своего кабинета. В частности, в середине декабря он показал, как залез на стол и сел там в позе лотоса. Так министр отметил 100 дней работы правительства.