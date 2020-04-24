В кабинете заместителя директора Института рака нашли прослушку
Правоохранители нашли прослушку в кабинете заместителя директора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко.
Сам Ткаченко отметил, что не представляет, кто это мог сделать. Об этом пишет РБК-Украина.
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По словам Ткаченко, полиция сообщила, что прослушку в служебном кабинете установили незаконно.
Честно говоря, просто в шоке, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных отношениях,
- сказал Ткаченко.
Однако он добавил, что у него натянутые отношения с бывшим главным врачом института Андреем Безносенко, а также исполняющим обязанности директора Александром Яцыной.
Также Ткаченко сообщил, что в его кабинете установлена видео камера, которая могла зафиксировать тех, кто установил устройство.
Скандал в Национальном институте рака: что известно
- Ранее сотрудники прокуратуры города Киева сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастным к завладению средствами онкобольных пациентов.
- Подозрение получил заведующий поликлиническим отделением НИР, а также один из врачей-онкологов. Также после обысков руководство ГДР отстранило от работы главного врача Безносенко.
- Вечером 11 марта Безносенко у его дома избили двое неизвестных. Врач отметил, что ранее не имел никаких конфликтов в своей жизни. Впрочем теперь они возникли в Национальном институте рака.
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