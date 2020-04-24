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      В кабинете заместителя директора Института рака нашли прослушку

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      В Институте рака нашли прослушку
      В Институте рака нашли прослушку / 5 канал

      Правоохранители нашли прослушку в кабинете заместителя директора Национального института рака и председателя тендерного комитета Руслана Ткаченко.

      Сам Ткаченко отметил, что не представляет, кто это мог сделать. Об этом пишет РБК-Украина.

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      По словам Ткаченко, полиция сообщила, что прослушку в служебном кабинете установили незаконно.

      Честно говоря, просто в шоке, только в фильмах такое видел, никогда не думал, что такое может произойти со мной. Не представляю, кто это мог сделать из нашего института, я в принципе почти со всеми в нормальных отношениях,
      - сказал Ткаченко.

      Однако он добавил, что у него натянутые отношения с бывшим главным врачом института Андреем Безносенко, а также исполняющим обязанности директора Александром Яцыной.

      Также Ткаченко сообщил, что в его кабинете установлена ​​видео камера, которая могла зафиксировать тех, кто установил устройство.

      Скандал в Национальном институте рака: что известно

      • Ранее сотрудники прокуратуры города Киева сообщили о подозрении врачам Национального института рака, причастным к завладению средствами онкобольных пациентов.
      • Подозрение получил заведующий поликлиническим отделением НИР, а также один из врачей-онкологов. Также после обысков руководство ГДР отстранило от работы главного врача Безносенко.
      • Вечером 11 марта Безносенко у его дома избили двое неизвестных. Врач отметил, что ранее не имел никаких конфликтов в своей жизни. Впрочем теперь они возникли в Национальном институте рака.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Больница
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