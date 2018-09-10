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В Кабмине хотят продать ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря

38 Читати новину українською
ПАО "Центрэнерго"
ПАО "Центрэнерго" / spfu.gov.ua

В Кабинете Министров Украины планируют провести аукцион по продаже ПАО "Центрэнерго" до 1 декабря 2018.

Об этом сообщил источник в Кабмине.

По его данным, в правительстве форсируют вопрос приватизации ПАО "Центрэнерго" и уже и.о. председателя Фонда госимущества Виталию Трубарову поставлена ​​задача провести аукцион до 1 декабря 2018.

"Такая спешка обусловлена ​​тем, что существует договоренность, согласно которой покупателем станет Андрей Фаворов (бывший топ менеджер ДТЭК, владелец компании ЭРУ, участвовал в конкурсе по отбору руководителя ПАО" Центрэнерго ")", – отметил источник.

По данным источника, Андрей Фаворов готов заплатить за государственный пакет акций ПАО "Центрэнерго" 120 млн долларов США, при этом согласно независимой оценки, отрецензированной и утвержденной Фондом госимущества, стартовая стоимость ПАО "Центрэнерго" составляет 220 млн долларов США.

"На данным момент, согласно договоренностей Фонда госимущества и Кабмина, чиновники ищут способ снижения цены до 120 млн долларов США", – отметил источник в Кабмине.

Теги: Финансы Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
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