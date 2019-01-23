В Кабмине настаивают, чтобы Порошенко ветировал продление моратория на продажу земли

Министерство экономического развития и торговли предлагает Президенту наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земли.

Соответствующий вывод Минэкономразвития подписал первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства.

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В Министерстве напоминают, что согласно статье 41 Конституции Украины каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, а право частной собственности, в частности на земельные участки, незыблемо.

Еще в мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека, постоянное продолжение в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

По оценкам Всемирного банка, когда в Украине заработает рынок земли, это создаст возможности для роста ВВП ежегодно на дополнительных 0,6-1,6%, будет способствовать развитию сельскохозяйственного сектора и ежегодно позволит привлекать примерно 1,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций.

По подсчетам Минэкономразвития, отсутствие рынка земли в Украине ухудшает благосостояние почти 7 миллионам украинцев, которые на сегодня являются владельцами земельных паев. За аренду участков, они получают в 5 раз меньшую плату по сравнению с владельцами паев в соседних странах.

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Например, в Польше или Болгарии аренда гектара земли в год стоит примерно 250 долларов, а в Украине эта сумма колеблется в пределах 50 долларов США.

В Минэкономразвития приводят еще несколько убедительных аргументов, почему Порошенко следует наложить вето на продление моратория на продажу земли в Украине.

.@mineconomdev пропонує Президенту ветувати закон про продовження мораторію на продаж землі. За оцінками Світового банку, запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України щороку на додаткових 0,6-1,6 в. п. @poroshenko @APUkraine @nefyodov @Kabmin_UA pic.twitter.com/xuZRUXCosB — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 23 січня 2019 р.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета на продажу земли в Украине до 2020 года.



Сразу после этого голосования в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством.



Это постановление вместе с еще двумя об отмене моратория нардепы смогли рассмотреть только 17-го января, однако ни одна из них не набрала необходимого количества голосов.



Таким образом исчезли юридические ограничения, чтобы спикер и президент смогли подписать закон о продлении моратория.



Мораторий на продажу земли в Украине фактически не действовал с 1 по 17 января. Предыдущий мораторий, за который нардепы проголосовали в декабре 2017 года, действовал до 1 января 2019-го.

Что сейчас с рынком земли в Украине?Продление моратория на продажу земель сильськогосопдарського назначения в Украине предусматривает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.