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      В Кабмине настаивают, чтобы Порошенко ветировал продление моратория на продажу земли

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      Минэкономразвития советует Порошенко наложить вето на продление моратория на продажу земли
      Минэкономразвития советует Порошенко наложить вето на продление моратория на продажу земли / Getty images

      Министерство экономического развития и торговли предлагает Президенту наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земли.

      Соответствующий вывод Минэкономразвития подписал первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает пресс-служба ведомства.

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      В Министерстве напоминают, что согласно статье 41 Конституции Украины каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, а право частной собственности, в частности на земельные участки, незыблемо.

      Еще в мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека, постоянное продолжение в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

      По оценкам Всемирного банка, когда в Украине заработает рынок земли, это создаст возможности для роста ВВП ежегодно на дополнительных 0,6-1,6%, будет способствовать развитию сельскохозяйственного сектора и ежегодно позволит привлекать примерно 1,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций.

      По подсчетам Минэкономразвития, отсутствие рынка земли в Украине ухудшает благосостояние почти 7 миллионам украинцев, которые на сегодня являются владельцами земельных паев. За аренду участков, они получают в 5 раз меньшую плату по сравнению с владельцами паев в соседних странах.

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      Например, в Польше или Болгарии аренда гектара земли в год стоит примерно 250 долларов, а в Украине эта сумма колеблется в пределах 50 долларов США.

      В Минэкономразвития приводят еще несколько убедительных аргументов, почему Порошенко следует наложить вето на продление моратория на продажу земли в Украине.

      Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета на продажу земли в Украине до 2020 года.

      Сразу после этого голосования в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством.

      Это постановление вместе с еще двумя об отмене моратория нардепы смогли рассмотреть только 17-го января, однако ни одна из них не набрала необходимого количества голосов.

      Таким образом исчезли юридические ограничения, чтобы спикер и президент смогли подписать закон о продлении моратория.

      Мораторий на продажу земли в Украине фактически не действовал с 1 по 17 января. Предыдущий мораторий, за который нардепы проголосовали в декабре 2017 года, действовал до 1 января 2019-го.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?Продление моратория на продажу земель сильськогосопдарського назначения в Украине предусматривает, что владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

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      Теги: Законодательство Вето Петр Порошенко Министерство экономического развития и торговли Оренда земли Рынок земли Новости недвижимости Украины Новости политики Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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