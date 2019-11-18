В Кабмине обещают господдержку фермерам после введения рынка земли

Министр развития экономики Тимофей Милованов рассказал о шагах в поддержку землевладельцев, которые правительство будет вводить вместе с запуском рынка земли. Их целью будет упрощение доступа к кредитам на приобретение земли.

Просмотр стоимости и доступности кредитов является приоритетным шагом для введения свободного рынка земли, рассказал Тимофей Милованов в своем фейсбуке.

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Для этого Кабинет Министров Украины предлагает следующие шаги:

Удешевление кредитов для фермеров:

кредитная ставка для сельскохозяйственных товаропроизводителей в гривне составит 3% -5%;

кредитная ставка для сельскохозяйственных товаропроизводителей в гривне составит 3% -5%; Частичные гарантии по кредитам на покупку земли;

на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в этом направлении в государственном бюджете заложены 240 миллионов гривен;

на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в этом направлении в государственном бюджете заложены 240 миллионов гривен; Фермеры смогут использовать сразу несколько механизмов поддержки:

сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получать поддержку по одному из этих механизмов или по обоим одновременно.

Всего на государственную поддержку фермеров в бюджете на 2020 год предусмотрены 4 миллиарда гривен.

Приоритетом для введения свободного оборота земель в Украине является именно пересмотр стоимости и доступности кредитов. Особенно это касается малых производителей, которые не имеют четкой финансовой отчетности, а поэтому кредитный ресурс для них или очень дорогой, или вообще недоступный,

– резюмировал Тимофей Милованов.

Что известно о введении рынка земли в Украине?

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2019 года можно будет покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.



Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме.



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