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      В Кабмине рассказали, как планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя

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      Как планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя
      Как планируют бороться с теневым оборотом сигарет и алкоголя / ckp.in.ua

      Правительство планирует запустить проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми". Сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров, пишет "Экономическая правда".

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      Есть такой полиграфкомбинат "Украина" – это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось в два раза,
      – добавил министр.

      Дубилет говорит, что это никак не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить. Все из-за того, что значительная часть продукции "переехала" в тень по разным причинам.

      Министр отметил, что есть косвенные признаки, по которым оценивают реальный ВВП, независимо от налоговых поступлений. Дубилет заверил: если сравнить реальный оборот и тот, который отражен в налоговой, то эта разница достигает миллиардов гривен.

      Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 миллиардов гривен в год,
      – сказал он.

      По словам Дубилета, еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукции, разлитой непонятно где.

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      Что предлагают в правительстве?

      В правительстве запустили проект, в рамках которого различными методами попытаются снова сделать этот рынок "белым". Он предусматривает:

      • обновление акцизной марки, чтобы ее было сложнее подделать;
      • налаживание работы с силовыми органами, чтобы они работали с теми магазинами, которые торгуют незаконной продукцией.
      • реализация концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи.

      Кстати, Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о либерализации деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта. Что он предполагает – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Алкогольный рынок Законодательство Дмитрий Дубилет Кабинет Министров Украины Новости политики Деньги Алкоголь
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