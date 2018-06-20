В Кабмине рассказали, когда и насколько вырастет минимальная пенсия

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено сразу два постепенных повышения минимальной пенсии, первое из которых состоится 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

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"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты вырастут примерно для 1 миллиона украинцев", – заявил он.

По словам Розенко, до конца года минимальная пенсия вырастет до почти 1500 гривен.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", – подчеркнул Павел Розенко.