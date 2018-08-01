15:11
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 19°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Кабмине сообщили, сколько Украина сэкономила благодаря ProZorro

24 Читати новину українською
Система электронных государственных закупок ProZorro
Система электронных государственных закупок ProZorro / epravda.com.ua

Система электронных государственных закупок ProZorro за два года существования сэкономила 52 миллиарда гривен бюджетных средств.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Читайте также: Прокуратура разоблачила лиц, незаконно завладевших долей компании из системы ProZorro

"Сегодня 2 года с момента полного перехода всех закупок в Украине в электронный формат. Мы не можем построить отдельно взятый рай ProZorro, где все будет идеально, несмотря на жизнь рядом", – отметил Нефедов.

Он добавил инфографику, в которой говорится, что было проведено 2 миллиона тендеров, наибольшее количество участников на торгах составило 24 на тендер. ProZorro обеспечила 155 тысяч новых поставщиков, а также 25 тысяч новых заказов в системе электронных продаж.

Теги: Новости Украины Новости политики ProZorro Министерство экономического развития и торговли
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Отдых на Шацких озерах подорожает
 2 мая 2011 , 12:31
СБУ разоблачила дерзкую резидентурную сеть, которая готовила теракты и диверсии в Украине
 22 марта 2017 , 12:56
Украина – Финляндия: Матч рассудит бригада арбитров из Португалии
 8 ноября 2016 , 10:28
Федецкий рассказал, в какой украинский клуб хочет перейти, и кто уничтожил его как оппонент
 20 апреля 2017 , 15:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук