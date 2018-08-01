В Кабмине сообщили, сколько Украина сэкономила благодаря ProZorro

Система электронных государственных закупок ProZorro за два года существования сэкономила 52 миллиарда гривен бюджетных средств.

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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"Сегодня 2 года с момента полного перехода всех закупок в Украине в электронный формат. Мы не можем построить отдельно взятый рай ProZorro, где все будет идеально, несмотря на жизнь рядом", – отметил Нефедов.

Он добавил инфографику, в которой говорится, что было проведено 2 миллиона тендеров, наибольшее количество участников на торгах составило 24 на тендер. ProZorro обеспечила 155 тысяч новых поставщиков, а также 25 тысяч новых заказов в системе электронных продаж.