В Каховке под участком полиции зажгли шины и пиротехнику из-за резонансного убийства: видео

В Каховке Херсонской области возле отделения полиции продолжается митинг. Участники акции уже забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют расследовать резонансное убийство местного жителя Владимира Чебукина.

Как пишет местное издание "Мост", которое в 2012 году основала Екатерина Гандзюк, участники акции в частности требуют вызвать начальника здешней полиции. Всего здесь собрались несколько десятков молодых людей.

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Митинг визле Полиции Каховки Posted by Херсон оперативный on Saturday, 4 January 2020

Кроме того, они здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. Пожарные, прибывшие на место, оперативно все тушат. Кроме того, улицу под райотделом перекрыли силовики.

Резонансное убийство в Каховке: люди зажгли шины под участком полиции – видео

По информации "Сайта города Херсон", начальник местного отдела полиции Алексей Войчек уже встретился с возмущенными жителями Каховки, но людей не удовлетворили его объяснения.

Сегодня в 14.00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Владимира Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается. Напомним, основной свидетель по убийству Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, на данный момент проходит освидетельствование на полиграфе. Posted by Каховська Зоря on Saturday, 4 January 2020

Отметим, что акция под участком полиции началась еще днем. Сначала все было спокойно. Впоследствии мероприятие превратилось в акцию протеста с горящими шинами и файерами.

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