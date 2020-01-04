В Каховке под участком полиции зажгли шины и пиротехнику из-за резонансного убийства: видео
В Каховке Херсонской области возле отделения полиции продолжается митинг. Участники акции уже забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют расследовать резонансное убийство местного жителя Владимира Чебукина.
Как пишет местное издание "Мост", которое в 2012 году основала Екатерина Гандзюк, участники акции в частности требуют вызвать начальника здешней полиции. Всего здесь собрались несколько десятков молодых людей.
К теме! В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру: 4 человек задержали – фото
Кроме того, они здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. Пожарные, прибывшие на место, оперативно все тушат. Кроме того, улицу под райотделом перекрыли силовики.
Резонансное убийство в Каховке: люди зажгли шины под участком полиции – видео
По информации "Сайта города Херсон", начальник местного отдела полиции Алексей Войчек уже встретился с возмущенными жителями Каховки, но людей не удовлетворили его объяснения.
Отметим, что акция под участком полиции началась еще днем. Сначала все было спокойно. Впоследствии мероприятие превратилось в акцию протеста с горящими шинами и файерами.
Что сейчас происходит в Каховке: видео
Что известно об убийстве, которое так разозлило жителей Каховки
Здесь утром 1 января 29-летний мужчина вплотную расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, выпустив в него 15 пуль. Причиной таких действий стала ревность.
В итоге пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался. А злоумышленника правоохранители задержали. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. 3 января в Каховском суде состоялось заседание по избрании задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.
Интересно, что во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции. По информации СМИ, как правоохранитель, так и стрелок перед этим вместе "культурно отдыхали". Поэтому журналисты предполагают, что полицейский не только ничего не сделал для того, чтобы предотвратить кровавый финал, но и мог сам подбивать своего друга, убеждая того, что обоим за это ничего не будет.
Сейчас в отношении полицейского начали судебное расследование и он должен пройти проверку на телеграфе. В то же время ГБР открыло уголовное производство о превышении власти. Самого же полицейского отстранили от службы. Правда, это дело в городе получило большой резонанс, и местные жители начали протестовать против бездействия правоохранителей.
Подробнее! Убийство на Херсонщине: почему людей возмутило расследование правоохранителей
Заметим, что это не первое резонансное убийство за последний год, к которому могут быть причастны работники полиции. В частности, 31 мая 2019 года в Переяславе на Киевщине двое правоохранителей попали в 5-летнего Кирилла Тлявова. В результате ребенок умер.
Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии стало известно, что правоохранители были пьяными и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
В убийстве Кирилла подозревают старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.
Выбор редакции
-
Брэд Питт, Брэдли Купер и другие звезды на AFI Awards 2020: яркие фото с красной дорожкисегодня , 20:36
-
Боевики поставили Украине ультиматум относительно бывших "беркутовцев", - Лутковскаясегодня , 20:12
-
Гол Зинченко помог "Манчестер Сити" пройти в следующий раунд Кубка Англии – видеосегодня , 20:03