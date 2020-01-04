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      В Каховке под участком полиции зажгли шины и пиротехнику из-за резонансного убийства: видео

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      В Каховке Херсонской области возле отделения полиции продолжается митинг. Участники акции уже забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют расследовать резонансное убийство местного жителя Владимира Чебукина.

      Как пишет местное издание "Мост", которое в 2012 году основала Екатерина Гандзюк, участники акции в частности требуют вызвать начальника здешней полиции. Всего здесь собрались несколько десятков молодых людей.

      К теме! В Херсоне забросали файерами областную прокуратуру: 4 человек задержали – фото

      Митинг визле Полиции Каховки

      Posted by Херсон оперативный on Saturday, 4 January 2020

      Кроме того, они здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. Пожарные, прибывшие на место, оперативно все тушат. Кроме того, улицу под райотделом перекрыли силовики.

      Резонансное убийство в Каховке: люди зажгли шины под участком полиции – видео

      По информации "Сайта города Херсон", начальник местного отдела полиции Алексей Войчек уже встретился с возмущенными жителями Каховки, но людей не удовлетворили его объяснения.

      Сегодня в 14.00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Владимира Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается. Напомним, основной свидетель по убийству Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, на данный момент проходит освидетельствование на полиграфе.

      Posted by Каховська Зоря on Saturday, 4 January 2020

      Отметим, что акция под участком полиции началась еще днем. Сначала все было спокойно. Впоследствии мероприятие превратилось в акцию протеста с горящими шинами и файерами.

      Что сейчас происходит в Каховке: видео 

       

      Что известно об убийстве, которое так разозлило жителей Каховки

      Здесь утром 1 января 29-летний мужчина вплотную расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, выпустив в него 15 пуль. Причиной таких действий стала ревность.

      В итоге пострадавший от полученных огнестрельных ранений скончался. А злоумышленника правоохранители задержали. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. 3 января в Каховском суде состоялось заседание по избрании задержанному меры пресечения. Судья поддержал ходатайство следователя и постановил арестовать подозреваемого на 60 суток без права внесения залога.

      Интересно, что во время перестрелки на месте присутствовал сотрудник полиции. По информации СМИ, как правоохранитель, так и стрелок перед этим вместе "культурно отдыхали". Поэтому журналисты предполагают, что полицейский не только ничего не сделал для того, чтобы предотвратить кровавый финал, но и мог сам подбивать своего друга, убеждая того, что обоим за это ничего не будет.

      Сейчас в отношении полицейского начали судебное расследование и он должен пройти проверку на телеграфе. В то же время ГБР открыло уголовное производство о превышении власти. Самого же полицейского отстранили от службы. Правда, это дело в городе получило большой резонанс, и местные жители начали протестовать против бездействия правоохранителей.

      Подробнее! Убийство на Херсонщине: почему людей возмутило расследование правоохранителей

      Заметим, что это не первое резонансное убийство за последний год, к которому могут быть причастны работники полиции. В частности, 31 мая 2019 года в Переяславе на Киевщине двое правоохранителей попали в 5-летнего Кирилла Тлявова. В результате ребенок умер.

      Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии стало известно, что правоохранители были пьяными и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      В убийстве Кирилла подозревают старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний. Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Протесты в Каховке Полиция Протесты Криминальные новости Новости Херсона
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