В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика
Уже более года украинцы могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз. За это время безвизовым режимом воспользовались более миллиона украинцев. 24 канал напоминает, какие страны Европы можно посещать с биометрическим паспортом.
Для безвизовых поездок вам потребуется биометрический загранпаспорт. С паспортом старого образца можно ездить в страны шенгена, если у вас есть виза. Как получить биометрический загранпаспорт — читайте в нашем материале.
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Путешествовать без виз можно всеми странами ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые не входят в Евросоюз. Предлагаем исследовать карту стран, границы которых открыты перед украинцами.
Безвизовый режим для Украины 2018: список стран:
- Австрия
- Бельгия
- Греция
- Эстония
- Дания
- Исландия
- Испания
- Италия
- Латвия
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Германия
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Словакия
- Словения
- Венгрия
- Финляндия
- Франция
- Чехия
- Швеция
- Швейцария
Отметим, ажиотажа с изготовлением иностранных биометрических паспортов уже нет. Проблему задержек выдачи документов пока полностью урегулировали.
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