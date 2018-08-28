В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика

Уже более года украинцы могут путешествовать в Шенгенскую зону без виз. За это время безвизовым режимом воспользовались более миллиона украинцев. 24 канал напоминает, какие страны Европы можно посещать с биометрическим паспортом.

Для безвизовых поездок вам потребуется биометрический загранпаспорт. С паспортом старого образца можно ездить в страны шенгена, если у вас есть виза. Как получить биометрический загранпаспорт — читайте в нашем материале.

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Путешествовать без виз можно всеми странами ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Безвизовый режим распространяется также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые не входят в Евросоюз. Предлагаем исследовать карту стран, границы которых открыты перед украинцами.

Безвизовый режим для Украины 2018: список стран:

Австрия

Бельгия

Греция

Эстония

Дания

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Германия

Норвегия

Польша

Португалия

Словакия

Словения

Венгрия

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Швейцария

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В Европу без виз

Отметим, ажиотажа с изготовлением иностранных биометрических паспортов уже нет. Проблему задержек выдачи документов пока полностью урегулировали.

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