В какие страны жители Украины в 2019 году смогут ехать без загранпаспорта

Министр внутренних дел Арсен Аваков убеждает, что в Украине уже выдано свыше 5 миллионов ID-карт (пластиковый документ, пришедший на смену бумажному паспорту). По его словам, в ближайшее время украинцы с таким типом документа смогут без виз посетить минимум 6 стран.

Об этом глава МВД рассказал в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

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"В Украине уже выдано более 5 миллионов ID-карт. Да, есть сложности переходного периода – на местах в ЖЭКах, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской", – отметил он.

По его словам, сейчас Кабмин решает, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации.

"Но зато вы можете по ID-карте посещать без загранпаспорта Турцию, Грузию и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва – 24 канал)", – подытожил Аваков.

Напомним, недавно Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о безвизовом режиме. Также без виз украинцы могут посещать и Таиланд. В то же время официальный Киев планирует в ближайшее время получить безвиз и со стороны Южной Кореи.

Что такое ID-карта?

Это внутренний паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты с электронным носителем (чипом), где о личности содержится и визуальная информация, и такая, что ее можно прочитать только на электронном носителе.