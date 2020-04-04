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      В каких аптеках столицы можно купить маски и антисептики: ответ КГГА

      - Читати новину українською
      В яких аптеках столиці можна знайти маски / ukrinform.ua

      В Украине с 6 апреля усиливают меры борьбы с коронавирусом. В общественных местах обязательно нужно быть в маске или респираторе. Одноразовые и многоразовые маски, средства дезинфекции и перчатки можно купить в аптеках "Фармация".

      Про те, де у столиці можна купити засоби індивідуального захисту, у фейсбуці повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

      Зверніть увагу Постачальники медичних масок підняли ціни у понад 10 разів: дослідження

      Наразі в аптеках "Фармація" можна купити як одноразову, так і марлеву маску багаторазового використання. Наразі в мережі наявні приблизно 70 тисяч масок, запаси постійно оновлюються,
      – зазначив Поворозник.

      Він додав, що у достатній кількості є засоби для дезінфекції та рукавички.

      Поворозник також наголосив на важливості носіння маски. Адже, за прогнозами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. Тому вони можуть навіть не відчути, що хворі. Водночас можуть заразити інших людей. Саме тому маски потрібно носити всім.

      Заступник голови КМДА Микола Поворозник також опублікував інфографіку про те, як масковий режим захищає від поширення коронавірусу.


      Як масковий режим стримує поширення коронавірусу / Фейсбук Миколи Поворозника

      Зверніть увагу! З 6 квітня уряд посилив карантинні обмеження в Україні. В усіх громадських місцях люди мають бути в масці чи респіраторі.

      Як правильно користуватися масками та респіраторами
      • Вони повинні герметично прилягати до шкіри.
      • Якщо у вас густа борода або вуса – у використанні респіратора немає сенсу.
      • Перед тим, як одягнути маску, необхідно помити руки з милом або використати антисептик.
      • Не торкайтеся маски руками, коли вона на обличчі. Якщо вже є така потреба – робіть це чистими руками.
      • Замінюйте маску одразу, як вона стане вологою. 
      • Знімаючи її, не торкайтеся руками до внутрішньої частини. Після цього знову ретельно вимийте руки. 
      • Якщо вказано, що маска одноразова – вона справді одноразова, й повторне її використання не лише немає сенсу, а й підвищує ризик захворювання. 


      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Медицина Новости Киева Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине КГГА Новости Украины
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