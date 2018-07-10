В каких цветах выйдет Huawei Nova 3: обнародовано фото

19 июля состоится официальный анонс Huawei Nova 3, однако уже сейчас известно, в каких цветовых вариациях выйдет этот смартфон.

Соответствующее изображение новинки от Huawei появилось в социальной сети Weibo.

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Так, судя по всему, Nova 3 будет продаваться в трех цветах: Gold, Blue и третий цвет с градиентом, как, к примеру, у Honor 10.

Huawei Nova 3 будет доступен в трех цветных вариантах

Относительно технических характеристик, то смартфон должен получить 6,3-дюймовый LCD-дисплей с вырезом, расширением 2340×1080 пикселей и соотношением сторон 19:9.

Работать же устройство будет на фирменном восьмиядерном процессоре Kirin 659 и на Android 8.1 Oreo. Кроме того, смартфон будет иметь 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Также телефон будет оснащен батареей емкостью 3650 мАч.

Иметь он будет двойную основную на 16 Мп + 24 Мп, а также двойную фронтальную камеру на 24 Мп + 5 Мп.

Из особенностей в новинке будет поддержка быстрой зарядки Super Charge, функция Face Unlock, искусственный интеллект для фотографий, порт USB Type-C и, возможно, технология ускорения графики GPU Turbo.

Напомним, в начале июня компания Huawei объявила о возможности использования привычной Windows 10 на топовых гаджетах корпорации.

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