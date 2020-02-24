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      В каких городах Украины самые высокие тарифы за коммуналку: цифры

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      В Днепре самая дорогая стоимость коммунальных услуг среди городов Украины / mind.ua

      Журналисты подсчитали стоимость коммунальных услуг во всех областных центрах Украины. В общем самый высокий и самый низкий показатель различаются в несколько тысяч гривен, а самая дорогая коммуналка, как ни странно, далеко не в Киеве.

      Общую стоимость коммуналки посчитали с помощью утвержденных Кабинетом министров норм потребления, которые используются в случае, когда у потребителя отсутствуют счетчики, пишет издание "Лига.Бизнес".

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      Стоимость рассчитана на обычную семью из трех человек, которые живут в доме размером в 50 квадратных метров, но без счетчиков. В Луганской и Донецкой областях для расчетов брали тарифы в Северодонецке и Мариуполе соответственно.

      В каких городах Украины коммуналка самая дорогая

      • Днепр – 3 тысячи 466 гривен;
      • Кропивницкий – 3 тысячи 379 гривен (без тарифов на поставку горячей воды и содержание дома);
      • Сумы – 3 тысячи 350 гривен;
      • Ровно – 3 тысячи 335 гривен;
      • Тернополь – 3 тысячи 288 гривен;
      • Луцк – 3 тысячи 266 гривен;
      • Чернигов – 3 тысячи 242 гривны;
      • Киев – 3 тысячи 145;
      • Мариуполь – 3 тысячи 40 гривен;
      • Харьков – 3 тысячи 35 гривен;
      • Николаев – 3 тысячи 18 гривен;
      • Полтава – 2 тысячи 916 гривен;
      • Запорожье – 2 тысячи 895 гривен;
      • Черкассы – 2 тысячи 842 гривны (без тарифа на содержание дома);
      • Винница – 2 тысячи 812 гривен;
      • Львов – 2 тысячи 687 гривен;
      • Хмельницкий – 2 тысячи 582 гривны (без тарифа на содержание дома);
      • Ивано-Франковск – 2 тысячи 496 гривен (без тарифа на содержание дома);
      • Одесса – 2 тысячи 406 гривен (без тарифа на содержание дома);
      • Северодонецк – 2 тысячи 376 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);
      • Житомир – 2 тысячи 360 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);
      • Херсон – 2 тысячи 331 гривна (без тарифа на содержание дома);
      • Черновцы – 1 тысяча 840 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);
      • Ужгород – 854 гривны (без тарифов на тепло и горячую воду).

      Важно, что на самом деле средняя сумма платежки в Ужгороде примерно вдвое выше. Основные расходы в местных идут на оплату газа и электроэнергии, поскольку вместо горячей воды и отопления в них установлены бойлеры и котлы.

      Так же и в других городах Украины эти суммы являются скорее показателем тарифов на коммуналку в городах, чем реальным средним показателем, сколько люди платят за коммуналку. Все потому, что у большинства людей все же есть счетчики, которые несколько меняют показатели.

      Так, например, в Харькове без счетчиков нужно платить за отопление больше, чем в Киеве, но со счетчиком – меньше.

      вартість комуналки у містах України, тарифи
      Сколько нужно платить за коммуналку в разных городах Украины

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Газ Отопительный сезон Тарифы Тарифы на газ
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