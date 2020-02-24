В каких городах Украины самые высокие тарифы за коммуналку: цифры

Журналисты подсчитали стоимость коммунальных услуг во всех областных центрах Украины. В общем самый высокий и самый низкий показатель различаются в несколько тысяч гривен, а самая дорогая коммуналка, как ни странно, далеко не в Киеве.

Общую стоимость коммуналки посчитали с помощью утвержденных Кабинетом министров норм потребления, которые используются в случае, когда у потребителя отсутствуют счетчики, пишет издание "Лига.Бизнес".

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Стоимость рассчитана на обычную семью из трех человек, которые живут в доме размером в 50 квадратных метров, но без счетчиков. В Луганской и Донецкой областях для расчетов брали тарифы в Северодонецке и Мариуполе соответственно.

В каких городах Украины коммуналка самая дорогая

Днепр – 3 тысячи 466 гривен;

– 3 тысячи 466 гривен; Кропивницкий – 3 тысячи 379 гривен (без тарифов на поставку горячей воды и содержание дома);

– 3 тысячи 379 гривен (без тарифов на поставку горячей воды и содержание дома); Сумы – 3 тысячи 350 гривен;

– 3 тысячи 350 гривен; Ровно – 3 тысячи 335 гривен;

– 3 тысячи 335 гривен; Тернополь – 3 тысячи 288 гривен;

– 3 тысячи 288 гривен; Луцк – 3 тысячи 266 гривен;

– 3 тысячи 266 гривен; Чернигов – 3 тысячи 242 гривны;

– 3 тысячи 242 гривны; Киев – 3 тысячи 145;

– 3 тысячи 145; Мариуполь – 3 тысячи 40 гривен;

– 3 тысячи 40 гривен; Харьков – 3 тысячи 35 гривен;

– 3 тысячи 35 гривен; Николаев – 3 тысячи 18 гривен;

– 3 тысячи 18 гривен; Полтава – 2 тысячи 916 гривен;

– 2 тысячи 916 гривен; Запорожье – 2 тысячи 895 гривен;

– 2 тысячи 895 гривен; Черкассы – 2 тысячи 842 гривны (без тарифа на содержание дома);

– 2 тысячи 842 гривны (без тарифа на содержание дома); Винница – 2 тысячи 812 гривен;

– 2 тысячи 812 гривен; Львов – 2 тысячи 687 гривен;

– 2 тысячи 687 гривен; Хмельницкий – 2 тысячи 582 гривны (без тарифа на содержание дома);

– 2 тысячи 582 гривны (без тарифа на содержание дома); Ивано-Франковск – 2 тысячи 496 гривен (без тарифа на содержание дома);

– 2 тысячи 496 гривен (без тарифа на содержание дома); Одесса – 2 тысячи 406 гривен (без тарифа на содержание дома);

– 2 тысячи 406 гривен (без тарифа на содержание дома); Северодонецк – 2 тысячи 376 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);

– 2 тысячи 376 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома); Житомир – 2 тысячи 360 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);

– 2 тысячи 360 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома); Херсон – 2 тысячи 331 гривна (без тарифа на содержание дома);

– 2 тысячи 331 гривна (без тарифа на содержание дома); Черновцы – 1 тысяча 840 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома);

– 1 тысяча 840 гривен (без тарифов на горячую воду и содержание дома); Ужгород – 854 гривны (без тарифов на тепло и горячую воду).

Важно, что на самом деле средняя сумма платежки в Ужгороде примерно вдвое выше. Основные расходы в местных идут на оплату газа и электроэнергии, поскольку вместо горячей воды и отопления в них установлены бойлеры и котлы.

Так же и в других городах Украины эти суммы являются скорее показателем тарифов на коммуналку в городах, чем реальным средним показателем, сколько люди платят за коммуналку. Все потому, что у большинства людей все же есть счетчики, которые несколько меняют показатели.

Так, например, в Харькове без счетчиков нужно платить за отопление больше, чем в Киеве, но со счетчиком – меньше.



Сколько нужно платить за коммуналку в разных городах Украины