В каких городах Украины загрязненность воздуха превысила норму: перечень

В пяти украинских городах концентрация оксида углерода в воздухе превысила предельно допустимую норму. Однако, это повышение является нормальным для осеннего периода и никаких чрезвычайных ситуаций пока не возникало.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида на брифинге отметил, что распространенная накануне обеспокоенность украинцев из-за загрязнения воздуха не имеет существенных оснований, передает журналистка 24 канала.

Важно: Загрязнение воздуха в Украине: в чем опасность и каковы причины смога

По его словам, сеть гидрометеорологических организаций в постоянном режиме ведет наблюдение за загрязнением воздуха различными ингредиентами, включая оксид углерода.

Кульбида добавил, что во всех крупных городах Украины концентрация оксида углерода составляет от 0,1 до 1,4, что находится в пределах предельно допустимой концентрации (5 микрограммов на метр кубический).

Только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе произошло превышение предельно допустимой концентрации. Но такое превышение характерно для осеннего периода,

– отметил Кульбида.

Интересно: Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?

Кроме оксида углерода в воздухе есть еще превышение по некоторым другим показателям. Тем не менее, это не опасно.

"Ничего чрезвычайного в Украине с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха не произошло. Это привычные концентрации загрязнителей, которые очень часто повторяются", – подытожил он.

Что говорят о загрязнении воздуха в Киеве? Жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, последнюю неделю жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице.



Власть Киева убеждает, что в воздухе столицы нет никакого масштабного превышения концентрации вредных веществ. Задымление, которое наблюдают киевляне, – это густые утренние туманы. Ситуация в столице улучшится, когда изменится погода.