В каких микрорайонах Киева легче всего устроить ребенка в садик?

Сколько сейчас садиков в Киеве и какой будет ситуация в ближайшие годы?

Исследовал крупнейший в Украине поисковик жилья ЛУН в рамках социального проекта ЛУН Місто.

Сколько сейчас в Киеве садиков?

Садики в городе есть коммунальные и частные. ЛУН принимал во внимание коммунальные, которые по закону доступны всем. Сейчас в базе Портала дошкольного образования Киева https://osvita.kyivcity.gov.ua таких заведений 568. Часть из них специализированные – ориентированные на детей с особыми потребностями. Садов без специализации около 400. Их мы и учитывали в расчетах.

Какое соотношение сейчас между количеством детей и количеством мест в садиках?

На начало 2019 года в Киеве есть запросы на 270 тысяч мест. Это втрое больше, чем в коммунальных садах без специализации (90 тысяч мест). Детей дошкольного возраста в Киеве (прописанных и непрописанных) около 215 тысяч.

Почему детей меньше, чем заявок? Потому что электронная очередь Портала дошкольного образования Киева позволяет подавать заявки сразу в несколько садов. Эту опцию чаще используют жители спальных районов, где садов больше. В районах, например, с усадебной застройкой выбор дошкольных учреждений небольшой, поэтому один ребенок подается на одно место.

А каким соотношение детей и мест будет через 2-3 года?

Заявок будет на 300 тысяч мест, то есть на 30 тысяч больше. Самих мест станет больше лишь на 1,5 тысячи. Детей ориентировочно будет 240 тысяч. То есть население Киева растет непропорционально местам в садиках.

В каких микрорайонах сейчас самая длинная очередь в сады, а в каких самая маленькая?

Лидерами по длине очереди сейчас являются спальные районы, где, во-первых, жилье относительно дешевое, во-вторых, идет активное строительство многоэтажек, в-третьих, многие жители рассчитывают на коммунальные сады. Это, в частности, Теремки, Осокорки, Позняки.

Также длинные очереди на Академгородке и Минском массиве. А вот на Троещине и Дарнице несмотря на интенсивное строительство все не так плохо. На Троещине полтора года назад открылся садик № 362, а в якорном ЖК Дарницы "Комфорт Тауне" люди чаще готовы платить за частные дошкольные учреждения.

Все хорошо в центральной части города, а также на Воскресенке и Лесном массиве.

Через 2-3 года в каких микрорайонах прогнозируется самая длинная очередь, а в каких самая короткая? Где очередь увеличится, а где уменьшится?

Самая большая очередь должна быть на Славутиче. Согласно детальному плану территории, там запланирована большая школа, совмещенная с садиком с собственной территорией. Но на сайте застройщика показан генплан, согласно которому садик будет небольшой и встроенный в жилой дом. Поэтому спрос там будет значительно превышать предложение, а очередь – только расти.

Всего десяток дополнительных садиков в Киеве не особо влияет на очереди и картина остается такая же. Немного разгрузится Академгородок, и частично районы вдоль проспекта Науки. На Позняках с учетом нового строительства должно стать свободнее – там планируют открыть новые садики. Если город примет их на баланс, они станут коммунальными. А вот на Осокорках пока стоит рассчитывать на частные сады.

Не стоит рассчитывать на коммунальные сады и потенциальным обитателям новых ЖК на юг от Русановских садов, а также жителям левого берега вдоль набережной от Дарницкого до Южного моста.

Как мы вычисляли прогнозируемую очередь?

Мы проанализировали количество жилья и садов, которые сейчас строятся в Киеве. Оттолкнулись от того, что город примет сады на баланс и они станут коммунальными. Зная количество квартир, их расположение, коэффициент семейственности (количество детей в семье) и прогнозируемое количество мест в коммунальных садах, вычислили примерную будущую очередь.

Также мы считали, что сад расценивается как доступный, если находится не более чем в 300 метрах от дома. В настоящей застройке, особенно старой, это условие выполнить трудно. Поэтому для имеющегося жилья мы брали больший радиус – до километра. А вот расчет для новой застройки вели жестче, ведь согласно градостроительным правилам новые крупные жилые комплексы должны иметь собственный сад.

Кстати, а есть ли в Киеве коммунальные неспециализированные сады вообще без очереди?

Нет. Среди садов с небольшой очередью – в основном заведения для детей с особенностями зрения, речи или слуха. В обычных садах очередь может доходить до 2000 детей, такая ситуация на Осокорках.