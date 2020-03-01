В каких областях Украины активно строили жилье в 2019 году: статистика

Госстат обнародовал информацию о количестве и площади квартир в жилых домах, которые приняли в эксплуатацию в 2019 году. Крупнейшими центрами строительства стали Киев, Киевская, Львовская и Одесская области.

В целом в эксплуатацию приняли 11 миллионов 23,6 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики.

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Активнее всего строительство шло в Киевской области.

Где в 2019 году активно строили жилье

в Киевской области – 1 миллион 859,8 тысячи квадратных метров;

во Львовской области – 1 миллион 292,2 тысячи квадратных метров;

в Киеве – 1 миллион 112,9 тысячи квадратных метров;

в Одесской области – 1 миллион 86,6 тысячи квадратных метров.



Где и сколько жилья строили в Украине в 2019 году / Пресс-служба Государственной службы статистики

Согласно этой информации, в Киеве и Киевской области сконцентрировано примерно 26% от всей площади жилья в Украине. Зато в Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.

Обратите внимание! По данным Госстата, в 2019 году средняя плата за аренду однокомнатной квартиры по Украине выросла на 10,4% (с 3 тысяч 352 до 3 тысяч 701 гривны).

Самым дорогим городом для аренды жилья был Киев. Стоимость месячной аренды там составляет 7 тысяч 538 гривен. На втором месте Одесская область – 5 429 гривен, далее – Львовская область, где средняя плата за месяц составляет 4706 гривен.

Самая дешевая аренда – в Луганской области – 2 тысячи 56 гривен за месяц, в Сумской – 2 тысячи 118 гривен, Ивано-Франковской – 2 тысячи 231 гривна за месяц.