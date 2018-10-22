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      В каких областях Украины сложно вести бизнес: инфографика

      496 Читати новину українською
      Некомфортные области для бизнеса
      Некомфортные области для бизнеса / 24 Канал

      Насколько легко вести бизнес в Украине? В зависимости от региона, этот показатель может варьироваться. Согласно результатам рейтинга "Regional Doing Business. 2018", легче всего заниматься бизнесом в Винницкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях. А вот сложнее всего иметь свое дело Луганской, Запорожской и Черновицкой областях.

      Эксперты оценивали каждую область по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса отечественных предпринимателей. Всего исследовали 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью:

      Читайте также: Где в Украине удобнее всего вести бизнес: инфографика

           создание предприятия

           уплата местных налогов

           получение разрешений на строительство

           оформление земельного участка под объект недвижимости

           присоединение к электросети

           качество электронных сервисов

      Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600. 14 областей Украины из 25 набрали менее 300 баллов. В пятерку самых неудобных областей Украины попали – Киевская, Харьковская, Одесская, Луганская, Запорожская и Черновицкая области. При этом Сумская область в этом году продемонстрировала наихудший прогресс года, хотя в общей таблице заняла 15 место.

      Теги: Новости Украины Публикации Бизнес Деньги Инфографика
      Источник: 24 канал
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      Новости за 22 октября
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