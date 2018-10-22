В каких областях Украины сложно вести бизнес: инфографика

Насколько легко вести бизнес в Украине? В зависимости от региона, этот показатель может варьироваться. Согласно результатам рейтинга "Regional Doing Business. 2018", легче всего заниматься бизнесом в Винницкой, Ивано-Франковской и Житомирской областях. А вот сложнее всего иметь свое дело Луганской, Запорожской и Черновицкой областях.

Эксперты оценивали каждую область по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса отечественных предпринимателей. Всего исследовали 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью: Читайте также: Где в Украине удобнее всего вести бизнес: инфографика создание предприятия уплата местных налогов получение разрешений на строительство оформление земельного участка под объект недвижимости присоединение к электросети качество электронных сервисов Максимальный балл, который могли получить регионы, – 600. 14 областей Украины из 25 набрали менее 300 баллов. В пятерку самых неудобных областей Украины попали – Киевская, Харьковская, Одесская, Луганская, Запорожская и Черновицкая области. При этом Сумская область в этом году продемонстрировала наихудший прогресс года, хотя в общей таблице заняла 15 место.