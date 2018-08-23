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В каких продуктах содержится больше всего растительного белка

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В каких продуктах содержится больше всего растительного белка
В каких продуктах содержится больше всего растительного белка / atusaludenlinea.com

На 85% красота кожи зависит от ее питания, и только на 15% – от внешнего ухода. Чтобы с этим у вас не возникало проблем – стоит включать в рацион 5 обязательных продуктов.

Главными источниками красивой и упругой кожи являются вода и белок, передает Сosmo.

Вода отвечает за увлажнение, а белок является строительным материалом для новых клеток эпидермиса. Из него состоят коллагеновые волокна, отвечающие за упругость кожи и отсутствие морщин.

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Особенно полезным перечень будет для тех, кто не употребляет белок животного происхождения:

1. в 100 граммах сои содержится 36 г белка;

2. в 100 граммах миндаля есть 23 г белка;

3. 100 г тыквенных семечек имеют 20 г белка;

4. Киноа – 14 г белка в 100 г

5. Чечевица – 9 г белка в 100 г.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Красота Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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