23:17
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, сегодня
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      В каких продуктах содержится "гормон сна"

      152 Читати новину українською
      В каких продуктах содержится мелатонин
      В каких продуктах содержится мелатонин / unsplash.com

      Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

      Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что надо идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов, передает Сosmo.

      Читайте также: Как сон влияет на фигуру: комментарий тренера

       
      Мелатонин – что это?
      Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель. Он также стал популярной добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания. Мелатонин часто называют "гормоном сна", потому что высокий уровень этого вещества помогает заснуть. Положительно влияет на работу желудочно–кишечного тракта, повышает уровень гормона роста у мужчин и является мощным антиоксидантом.

      Где содержится мелатонин? Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.

      Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:

      – вишня и вишневый сок;
      – грецкие орехи;
      – кукуруза;
      – имбирь;
      – овсяные хлопья;
      – арахис и арахисовое масло;
      – спаржа;
      – банани;
      – помидоры;
      – брокколи и брюссельская капуста;
      – гранат;
      – клубника;
      – маслины и оливки;
      – зеленый и черный чай;
      – свежая мята.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Советы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук