В каких продуктах содержится "гормон сна"
Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.
Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что надо идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов, передает Сosmo.
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Где содержится мелатонин? Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.
Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:
– вишня и вишневый сок;
– грецкие орехи;
– кукуруза;
– имбирь;
– овсяные хлопья;
– арахис и арахисовое масло;
– спаржа;
– банани;
– помидоры;
– брокколи и брюссельская капуста;
– гранат;
– клубника;
– маслины и оливки;
– зеленый и черный чай;
– свежая мята.
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