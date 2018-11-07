В каких продуктах содержится "гормон сна"

Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что надо идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов, передает Сosmo.

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Мелатонин – что это? Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель. Он также стал популярной добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания. Мелатонин часто называют "гормоном сна", потому что высокий уровень этого вещества помогает заснуть. Положительно влияет на работу желудочно–кишечного тракта, повышает уровень гормона роста у мужчин и является мощным антиоксидантом.

Где содержится мелатонин? Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.

Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:

– вишня и вишневый сок;

– грецкие орехи;

– кукуруза;

– имбирь;

– овсяные хлопья;

– арахис и арахисовое масло;

– спаржа;

– банани;

– помидоры;

– брокколи и брюссельская капуста;

– гранат;

– клубника;

– маслины и оливки;

– зеленый и черный чай;

– свежая мята.

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