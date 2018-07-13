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В каких сферах деятельности не смогут заменить людей: мнение эксперта

71 Читати новину українською
Работы не смогут заменить людей везде
Работы не смогут заменить людей везде / meteoweb.eu

Есть много профессий, даже низкой квалификации, где роботы не смогут заменить людей. Поэтому не стоит преувеличивать проблему роботизации рынка труда, особенно в Украине.

Такое мнение в интервью 24 каналу выразила доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

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По ее словам, есть определенное количество профессий, которые будут отмирать. Это, прежде всего, касается рутинной монотонной работы, которую могут с легкостью выполнять автоматы и машины, например, кассиры в метро, ​​банках или супермаркетах, кондукторы в общественном транспорте, клерки в различных областях, неквалифицированные рабочие ручного труда.

Купец напомнила, что в ЕС и США регулярно делаются прогнозы по профессиям, которые будут важны на рынке. Последний прогноз в США сделан до 2026 года. Он показывает, что из-за демографических изменений и старения населения увеличивается спрос на врачей и средний медицинский персонал, ухаживающий за престарелыми.

"Очень актуальными будут преподаватели медицинских учреждений, которые нужны, чтобы научить больше медсестер и врачей. Если мы говорим о роботах и ​​программном обеспечении – нужны будут также инженеры-разработчики роботов, системные аналитики и различные специалисты ИТ-сектора, которые будут разрабатывать и тестировать программное обеспечение. Поскольку появляется все больше маленьких компаний, будет расти спрос на бухгалтеров. Для более крупных компаний потребуются финансовые менеджеры, аудиторы, операционные менеджеры и юристы. В связи с расширением торговли и многих бизнес-процессов через Интернет, будет увеличиваться спрос на исследователей рынка и аналитиков, которые могут обрабатывать так называемые большие данные (Big Data)", – подчеркнула она.

Вместе с тем, в Украине, по ее словам, все более актуальной становится на мультидисциплинарнисть: чем больше навыков и знаний имеет человек – тем лучше для него, тем меньше рисков безработицы и нестабильных доходов в будущем.

Больше читайте в полной версии интервью: Экономическое неравенство в известной степени необходима, – экономист о рынке труда

Теги: Новости Украины Новости политики Техно робототехника Искусственный интеллект Деньги Рынок труда
Источник: 24 канал
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