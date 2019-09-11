В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие

Журналисты ЦРУ, расследуя махинации с миллионными закупками автопарка киевских скорых, узнали, что происходит за заборами автобоксов и как коммунальная организация превратилась в государство с собственным тоталитарным режимом.

Начнем с рубрики "Нам пишут". И придется снова вернуться к предварительному расследованию относительно того, куда же делись 50 бюджетных миллионов, которые были выделены на закупку запчастей коммунальной организации "Киевмедспецтранс".

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Самое интересное в этой истории, что сюжет пересмотрели не только авторы или автор этого письма, а также и руководство "Киевмедспецтранса", потому что там появились запчасти. То, что описывается в письме оно подтверждает что дела и ситуации на "Киевмедспецтрансе" очень плохи.

Это письмо анонимка. Журналисты ЦРУ очень не любят такие письма, но для этого письма сделали исключение, потому что зацепила фраза в конце. Человек пишет и объясняет почему он не называется. "Не ищите со мной связи, я не хочу остаться без работы, а написал просто от крика души, и поделится болью!"



Письмо к журналистам

На самом деле программа ЦРУ о тендерных схемах и фирмах-призраках с директорами-покойниками, у которых коммунальная организация "Киевмедспецтранс" закупала запчасти, наделала немало шума и заставило ее руководство работать по уставу.

После выхода репортажа о злоупотреблениях на "Киевмедспецтранс" резко появились все запчасти. Машины приезжают теперь по ремонту в срок пол дня, день. Все, что не просят водители для ремонта у нас есть в наличии. Поэтому, впринципе, можем только порадоваться, что вышел такой материал,

– рассказал работник бригады скорой помощи Андрей Кляцкий.

Андрей Кляцкий возглавляет общественную организацию, отстаивающую права врачей скорой. Но с водителями медицинских карет они работают бок о бок и не понаслышке знают внутреннюю кухню "Киевмедспецтранса".

До этого ранее проблемы существовали. Складывается впечатление, что затягивание ремонта создавалось с целью, чтобы водители или что-то там заплатили, или скинулись деньгами и купили какую-то запчасть, которой якобы нет. Это не секрет. Водители об этом говорят постоянно. Но говорят, к сожалению, только между собой,

– добавил Андрей Кляцкий.

И вот такой "междусобойчик" вышел за пределы коммунальной организации "Киевмедспецтранс". Анонимное письмо пришло на наш адрес через несколько дней после эфира нашей программы. Прочитанное откровенно поразило всю редакцию. Поэтому журналисты готовы предоставить этому письму огласку и заглянуть за забор коммунальной организации. Вот с сохраненной орфографией приводим прямые цитаты из этой анонимки.



Текст из письма

Такое громкое заявление и в самом начале. Дегтяревская, 25 – одно из отделений "Киевмедспецтранса". Журналисты поехали туда, чтобы проверить подлинность слов корреспондента. Они зашли на территорию, как обычные посетители, чтобы не привлекать лишнего внимания. Попали в один из ремонтных боксов "спецмедтранса". И там подтверждение – действительно увидели ту самую медицинскую "Джили".



Поврежденная медицинская машина

Авто действительно выглядит изуродованным и восстановлено оно кое-как. Невооруженным глазом видно, что лобовое стекло на нее установили уже "бэушное". И, как утверждает анонимный автор, восстанавливали машину и погорелые стены совсем не за средства "Киевмедспецтранса".



Объяснение из письма

Собирать деньги на ремонт, оказывается, практика не только государственных школ и садиков. То, что негласно существуют поборы и такой коммунальной организации как "Киевмедспецтранс" подтверждают и основатели общественной организации "ШОК"

То, что люди скидываются – да. Это, впринципе, не секрет. Люди скидывались, люди покупали какие-то запчасти или более качественные фильтры. Возможно, что-то еще, но я особо не вникал. Но вот разговоры слышал, что там скидываемся по столько, потому что надо менять то, то, то,

– рассказал работник бригады скорой помощи Андрей Кляцкий.

"Бывало, что люди покупали и за 4 тысячи детали себе. Так, они скидывались по полторы тысячи и покупали себе за 4 тысячи какую-то деталь, которой не было. Как им говорили "нет на базе", – экс-сотрудник Центра экстренной медицины Андрей Терещенко.

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На первый взгляд звучит абсурдно – зачем водителям скорых покупать запчасти, если авто стоят на балансе и ремонты и расходные материалы должны обеспечиваться из бюджета. Тем более, если верить тендерной документации – "Киевмедспецтранс" на закупках не экономит.

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