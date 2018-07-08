22:30
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 18°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

В каких случаях не стоит заниматься сексом

176 Читати новину українською
Когда нельзя заниматься сексом
Когда нельзя заниматься сексом / chicagotribune.com

Секс положительно влияет на здоровье человека, однако есть ряд случаев, когда следует воздержаться от половых контактов.

Не занимайтесь сексом 2-3 дня перед тем, как сдавать анализы у акушера-гинеколога, пишет Cosmo.

Читайте также: Чем опасен анальный секс: тревожные последствия

Все потому, что наличие спермы во влагалище изменяет кислотность среды, а также соотношение вирусов и бактерий.

После хирургического лечения остается раневая поверхность, поэтому нужно воздержаться от половых контактов в среднем на 2-3 недели.

Почти на месяц нужно отказаться от секса после самопроизвольных или оперативных родов.

Если возникает угроза прерывания беременности, если у женщины продолжаются менструальные дни, то не стоит заниматься сексом.

Стоит отказаться от половых контактов при лечении инфекций, передающихся половым путем. Возобновить интимные отношения можно только после успешной сдачи контрольных анализов.

При наличии патологических выделений, сыпи, язв у полового партнера не занимайтесь сексом даже с презервативом. Все потому, что такой вид контрацепции не защищает полностью от заражения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Лечение Здоровье Инфекция Секс Женское здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Дедлайн правління Путіна, таємна резиденція Януковича та права авіапасажирів: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 242
Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "кролики", "мальчик-сосунчик" и Федерика и Могерини в Раде
139
Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жаркие поцелуи нардепов и закрытие Work and Travel в Украине – топ-5 видео недели
121
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
сегодня, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 1725
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сегодня, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 2166
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук