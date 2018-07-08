В каких случаях не стоит заниматься сексом

Секс положительно влияет на здоровье человека, однако есть ряд случаев, когда следует воздержаться от половых контактов.

Не занимайтесь сексом 2-3 дня перед тем, как сдавать анализы у акушера-гинеколога, пишет Cosmo.

Читайте также: Чем опасен анальный секс: тревожные последствия

Все потому, что наличие спермы во влагалище изменяет кислотность среды, а также соотношение вирусов и бактерий.

После хирургического лечения остается раневая поверхность, поэтому нужно воздержаться от половых контактов в среднем на 2-3 недели.

Почти на месяц нужно отказаться от секса после самопроизвольных или оперативных родов.

Если возникает угроза прерывания беременности, если у женщины продолжаются менструальные дни, то не стоит заниматься сексом.

Стоит отказаться от половых контактов при лечении инфекций, передающихся половым путем. Возобновить интимные отношения можно только после успешной сдачи контрольных анализов.

При наличии патологических выделений, сыпи, язв у полового партнера не занимайтесь сексом даже с презервативом. Все потому, что такой вид контрацепции не защищает полностью от заражения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.