В каких случаях во время "критических" нужно обратиться к гинекологу

Во время критических дней возникает боль в животе, но если она слишком сильная – то необходимо пойти к гинекологу.

Гинеколог Кирилл Венцковский пояснил, что, если боль не позволяет нормально заниматься своими делами, тогда стоит идти к врачу, пишет "Громадское".

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Также при чрезмерных выделениях и сильном кровотечении необходимо обратиться за помощью.

Он пояснил, что любая боль, которая возникает в организме – это ненормально. При этом нормально, когда есть определенные дискомфортные ощущения.

Необходимо проконсультироваться с медиком, если ребенок, к примеру, во время месячных, не может нормально пойти в школу, читать книгу и прочее.

К слову, по словам врачей, больше сексуальных отношений хочется во время овуляции – в промежутке между менструацией. Но случается, что даже во время "критических" очень хочется секса.

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