В каких случаях возможна вакцинация детей до года от кори
Вакцинация детей проводится согласно календарю профилактических прививок, который включает инъекции от 10 инфекционных болезней.
Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л.Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 информирует, что некоторые страны делают прививки против кори, паротита, краснухи с 9-ти месяцев.
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К примеру, в США можно вакцинировать ребенка с шести месяцев, если он отправляется в страну, в которой есть вспышка кори. Обычно прививки до 12 месяцев не причисляют, поэтому после исполнения года вакцину вводят как первую.
Чтобы уберечь от кори ребенка до года, нужно, чтобы другие люди, которые с ней контактируют, имели прививки.
Вторая вакцина вводится аж в шесть лет, поскольку одна доза не дает достаточной защиты, а производитель разрешает делать вторую дозу уже через 1 месяц. Эта норма, которую приняли в сентябре 2017, для контактных детей – для тех, кто находится в контакте с больными корью. Для них первые 72 часа может быть введена вторая доза вакцины не менее чем через месяц после первой. Эта для тех детей, которые находились в контакте с больными корью и не получивших вторую дозу вакцины. Ее можно получить до 6 лет.
Согласно нему, вторая доза вводится в 6 лет. Если будет принято решение о повторной вакцинации всех детей старше года через месяц, то в несколько раз увеличится количество закупок, поскольку возникнет потребность ввести вторую дозу вакцины детям с 2 до 6 лет”.
Календарь профилактических прививок
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