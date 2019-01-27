В каких случаях возможна вакцинация детей до года от кори

Вакцинация детей проводится согласно календарю профилактических прививок, который включает инъекции от 10 инфекционных болезней.

Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л.Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 информирует, что некоторые страны делают прививки против кори, паротита, краснухи с 9-ти месяцев.

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К примеру, в США можно вакцинировать ребенка с шести месяцев, если он отправляется в страну, в которой есть вспышка кори. Обычно прививки до 12 месяцев не причисляют, поэтому после исполнения года вакцину вводят как первую.

Корь – что это? Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

Чтобы уберечь от кори ребенка до года, нужно, чтобы другие люди, которые с ней контактируют, имели прививки.

Вторая вакцина вводится аж в шесть лет, поскольку одна доза не дает достаточной защиты, а производитель разрешает делать вторую дозу уже через 1 месяц. Эта норма, которую приняли в сентябре 2017, для контактных детей – для тех, кто находится в контакте с больными корью. Для них первые 72 часа может быть введена вторая доза вакцины не менее чем через месяц после первой. Эта для тех детей, которые находились в контакте с больными корью и не получивших вторую дозу вакцины. Ее можно получить до 6 лет.

Врач Другое дело когда речь идет о плановой вакцинации, на что Минздрав сознательно не идет. Это вопрос планирования и финансирования. Есть приказ Министерства здравоохранения, который утверждается в Министерстве юстиции – календарь профилактических прививок, то есть плановая вакцинация. Согласно нему, вторая доза вводится в 6 лет. Если будет принято решение о повторной вакцинации всех детей старше года через месяц, то в несколько раз увеличится количество закупок, поскольку возникнет потребность ввести вторую дозу вакцины детям с 2 до 6 лет ”. ”.

Календарь профилактических прививок

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