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      В каких случаях возможна вакцинация детей до года от кори

      26 Читати новину українською
      В каких случаях возможна вакцинация от кори детей до года
      В каких случаях возможна вакцинация от кори детей до года / rtl.de

      Вакцинация детей проводится согласно календарю профилактических прививок, который включает инъекции от 10 инфекционных болезней.

      Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л.Шупика Федор Лапий в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 информирует, что некоторые страны делают прививки против кори, паротита, краснухи с 9-ти месяцев.

      Читайте также: Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом

      К примеру, в США можно вакцинировать ребенка с шести месяцев, если он отправляется в страну, в которой есть вспышка кори. Обычно прививки до 12 месяцев не причисляют, поэтому после исполнения года вакцину вводят как первую.

       
      Корь – что это?
      Корь – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинула помещение.

      Чтобы уберечь от кори ребенка до года, нужно, чтобы другие люди, которые с ней контактируют, имели прививки.

      Вторая вакцина вводится аж в шесть лет, поскольку одна доза не дает достаточной защиты, а производитель разрешает делать вторую дозу уже через 1 месяц. Эта норма, которую приняли в сентябре 2017, для контактных детей – для тех, кто находится в контакте с больными корью. Для них первые 72 часа может быть введена вторая доза вакцины не менее чем через месяц после первой. Эта для тех детей, которые находились в контакте с больными корью и не получивших вторую дозу вакцины. Ее можно получить до 6 лет.

       
      Врач
      Другое дело когда речь идет о плановой вакцинации, на что Минздрав сознательно не идет. Это вопрос планирования и финансирования. Есть приказ Министерства здравоохранения, который утверждается в Министерстве юстиции – календарь профилактических прививок, то есть плановая вакцинация.

      Согласно нему, вторая доза вводится в 6 лет. Если будет принято решение о повторной вакцинации всех детей старше года через месяц, то в несколько раз увеличится количество закупок, поскольку возникнет потребность ввести вторую дозу вакцины детям с 2 до 6 лет

      ”. 

      Календар профілактичних щепленьКалендарь профилактических прививок

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      Теги: Здоровье Вакцина Корь Дети
      Источник: Здоровье 24
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