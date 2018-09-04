В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика

Вы уже использовали все 24 дня отпуска, а еще так хочется немного отдохнуть? 24 канал узнал, в каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине, а в каких – меньше.

Украина оказалась на 8-м месте с конца рейтинга европейских стран по количеству дней оплачиваемого отпуска в год. Всего в списке 30 стран.

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Украинцы ежегодно имеют право на оплачиваемый отпуск сроком 24 дня. Меньше – в Румынии, Италии, Словении, Греции, Португалии, Ирландии и Латвии. В остальных странах Европы отдыхают больше.



Правда, вместе с государственными выходными у украинцев целом получается 35 дней дополнительного отдыха.



Дольше отдыхают граждане России (33 дня), Нидерландов (31 день) и Люксембурга (30 дней).



Сколько дней отдыхают в Европе



Кстати, если вы не успели отдохнуть летом – еще не поздно это сделать осенью. Синоптики обещают очень теплый сентябрь.

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