В каких странах мира самый дешевый и самый дорогой бензин: обнародован рейтинг
На сегодня самые высокие цены на топливо в Гонконге. А самое дешевое топливо в Венесуэле.
Агентство Bloomberg составило рейтинг стран мира по уровню цен на бензин. Ситуацию с ценами на топливо изучали в 61 стране.
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По данным агентства, лидером по самой низкой цене бензина является Венесуэла: за литр бензина в стране надо заплатить всего 0,01 доллара. На втором месте – Иран с ценой 0,28 доллара, на третьем – Кувейт 0,35 доллара.
Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах – 1,93 доллара за литр, Норвегии 2,02 доллара и Гонконге 2,10 доллара.
В целом Топ-10 стран с самым дешевым топливом (цена за 1 л бензина) выглядит так:
Венесуэла – 0,01 доллара
Иран – 0,28 доллара
Кувейт – 0,35 доллара
Нигерия – 0,42 доллара
Египет – 0,43 доллара
Саудовская Аравия – 0,54 доллара
Малайзия – 0,55 доллара
Индонезия – 0,68 доллара
ОАЭ – 0,68 доллара
Россия – 0,72 доллара
Украина в рейтинг не вошла.