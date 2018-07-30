В каких странах мира самый дешевый и самый дорогой бензин: обнародован рейтинг

На сегодня самые высокие цены на топливо в Гонконге. А самое дешевое топливо в Венесуэле.

Агентство Bloomberg составило рейтинг стран мира по уровню цен на бензин. Ситуацию с ценами на топливо изучали в 61 стране.

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По данным агентства, лидером по самой низкой цене бензина является Венесуэла: за литр бензина в стране надо заплатить всего 0,01 доллара. На втором месте – Иран с ценой 0,28 доллара, на третьем – Кувейт 0,35 доллара.

Самый дорогой бензин оказался в Нидерландах – 1,93 доллара за литр, Норвегии 2,02 доллара и Гонконге 2,10 доллара.

В целом Топ-10 стран с самым дешевым топливом (цена за 1 л бензина) выглядит так:

Венесуэла – 0,01 доллара

Иран – 0,28 доллара

Кувейт – 0,35 доллара

Нигерия – 0,42 доллара

Египет – 0,43 доллара

Саудовская Аравия – 0,54 доллара

Малайзия – 0,55 доллара

Индонезия – 0,68 доллара

ОАЭ – 0,68 доллара

Россия – 0,72 доллара

Украина в рейтинг не вошла.