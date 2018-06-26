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В каких странах можно подцепить смертельные заболевания: список

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Какие страны опасны для туристов
Какие страны опасны для туристов / skyscanner.com.tw

Постоянное развитие туризма открывает перед туристами широкий выбор стран. Однако на долгожданном экзотической отпуске можно подцепить смертельно опасные заболевания.

Эксперты составили список стран с наибольшими рисками подцепить болезни, пишет Men's Life.

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С начала лета в Демократической Республике Конго зафиксировали 56 случаев заболевания Эбола. Среди всех заболевших 27 человек умерло.

Представляет опасность индийский штат Керала, поскольку там обнаружили опасный вирус Нипах. От него погибли 14 человек.

Увеличивается количество больных смертоносной лихорадки Ласса в Либерии. Лишь 2% инфицированных смогли выжить.

От вспышек холеры страдают много африканских стран, в частности, Замбия и Кения. Почти 2 тысячи человек заразились холерой на Гаити и свыше 82 тысяч – в Йемене.

via GIPHY

В Саудовской Аравии прогрессирует эпидемия коронавирус, в Бразилии – чикунгунья. Экзотический остров Мадагаскар также представляет угрозу для туристов из-за эпидемии чумы, от которой погибли по меньшей мере 165 человек.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle отдых
Источник: 24 Канал
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