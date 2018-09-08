В каких травах нельзя купать новорожденного
Заботливые родители заранее покупают травы для купания новорожденного малыша. Но не всегда и не все травы могут подойти для купания ребенка.
Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного, пишет портал "Наша Мама".
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С осторожностью надо относиться к таким травам:
- полынь;
- туя;
- ракитника;
- пижмы;
- адонис;
- аир обыкновенный;
- пижма;
- ракитник;
- чистотел;
- цитрусовые.
Список трав, в которых нельзя купать новорожденного
Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие.
Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.
Купание малыша
К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.
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