В каких травах нельзя купать новорожденного

Заботливые родители заранее покупают травы для купания новорожденного малыша. Но не всегда и не все травы могут подойти для купания ребенка.

Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного, пишет портал "Наша Мама".

Читайте также: Почему дети должны иметь домашние обязанности: ответ психолога

С осторожностью надо относиться к таким травам:

полынь; туя; ракитника; пижмы; адонис; аир обыкновенный; пижма; ракитник; чистотел; цитрусовые.



Список трав, в которых нельзя купать новорожденного

Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие.

Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.



Купание малыша

К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.