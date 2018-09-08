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В каких травах нельзя купать новорожденного

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В каких травах нельзя купать новорожденного
В каких травах нельзя купать новорожденного / ma-gazin.de

Заботливые родители заранее покупают травы для купания новорожденного малыша. Но не всегда и не все травы могут подойти для купания ребенка.

Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного, пишет портал "Наша Мама".

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С осторожностью надо относиться к таким травам:

  1. полынь;
  2. туя;
  3. ракитника;
  4. пижмы;
  5. адонис;
  6. аир обыкновенный;
  7. пижма;
  8. ракитник;
  9. чистотел;
  10. цитрусовые.

Список трав, у яких не можна купати новонародженого
Список трав, в которых нельзя купать новорожденного

Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие.

Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.

Купання малюка
Купание малыша

К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Уход за младенцами
Источник: 24 Канал
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