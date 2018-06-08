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В каких украинских городах могут провести финал Лиги Европы и матч за Суперкубок УЕФА

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Стадион "Металлист" в Харькове может претендовать на финал Лиги Европы или Суперкубок УЕФА
Стадион "Металлист" в Харькове может претендовать на финал Лиги Европы или Суперкубок УЕФА

Сразу пять украинских городов могут претендовать на проведение финалов футбольных еврокубков – Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Однако это может произойти не ранее 2020 года.

После того, как Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина будет претендовать на проведение финала Лиги Европы и матча за Суперкубок УЕФА, был создан соответствующий оргкомитет. Он и рассматривает, какие из украинских городов могут претендовать на проведение футбольных матчей высокого уровня.

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Мы обязательно будем претендовать на проведение этих поединков, причем это будет не только Киев – также будем рассматривать такие города, как Харьков, Львов, Одесса, Днепр. Уверен, что каждый из этих городов заслуживает принять гостей этих европейских футбольных форумов. Это будут заявки на годы начиная с 2020-го, потому что места проведения предыдущих финалов уже определены,
– заявил глава ФФУ Андрей Павелко.

Напомним, 26 мая Киев принял финал Лиги чемпионов. Матч между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем" состоялся на НСК "Олимпийский". Победу одержал "Реал".

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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