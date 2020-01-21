В каких валютах Украина сохраняет свои резервы: интересные данные

По состоянию на 1 января 2020 года золотовалютные резервы Украины выросли до 25 миллиардов 302 миллионов долларов. Вместе с тем именно в американской валюте Нацбанк и держит наибольшую долю своих сбережений – 19 миллиардов 409 миллионов или 76,71% всех государственных резервов.

За последний год долларовая доля в структуре государственного резерва выросла на 5%. Зато доли других валют сократились, сообщает Национальный банк Украины.

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В каких еще валютах Украины хранит сбережения:

евро – 2 миллиарда 676 миллионов или 10,58%;

китайские юани – 793 миллиона или 3,13%;

японские иены – 592 миллиона или 2,34%;

фунты стерлингов – 579 миллионов или 2,29%;

золото – 1 миллиард 219 миллионов или 4,82%.



В какой валюте Украина сохраняет свои резервы

Впрочем, все эти показатели являются только эквивалентными реальному государственному резерву, поскольку лишь 11% своих сбережений государство сохраняет наличными, на депозитных и корреспондентских счетах. Основную же долю – в ценных бумагах.

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Структура государственного резерва Украины:

ценные бумаги с высоким рейтингом – 84,2% или 21 миллиард 304 миллиона;

наличные, депозитные и корреспондентские счета – 11% или 2 миллиарда 783 миллиона;

монетарное золото – 4,8% или 1 миллиард 219 миллионов.

В Нацбанке отметили, что такая структура резервов полностью соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, НБУ придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность.



Структура золотовалютных резервов Украины

Что такое золотовалютный резерв и для чего он нужен?Золотовалютные резервы фактически являются сбережениями государства на "черный день". В истории Украины было несколько примеров, как можно эффективно или не очень использовать госрезервы.



Например, президент Виктор Ющенко воспользовался ими, чтобы Украина смогла быстрее оправиться от мирового кризиса 2007 года. Зато Янукович сначала использовал резервы, чтобы удерживать стабильный курс гривны, а позже – чтобы не ехать с пустыми руками в Ростов.