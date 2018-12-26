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      В какое время суток лучше всего заниматься сексом: советы экспертов

      58 Читати новину українською
      Когда лучше заниматься сексом
      Когда лучше заниматься сексом / today.ua

      Интимные отношения возможны в любое время в течение суток. Нужно только определиться, к какому типу вы относитесь: любителям предрассветной близости или пристрастия к полночи.

      Об этом пишет WomanHit.

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      По мнению специалистов, у мужчин, предпочитающих утренний секс, реже возникают раковые опухоли, а также улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра – отличное лекарство от стресса.

      В каком-то смысле, утренний секс — это зарядка для всех органов, которая готовит нас к спокойному дню. Он способствует выработке эндорфинов, которые помогают справляться с головной болью, улучшает самочувствие. Мужчине необходим секс с утра по биологическим причинам: в утренние часы уровень тестостерона в крови максимально высок, этот гормон и побуждает мужчину к интимной близости.


      Для мужчин больше подходит утренний секс

      Примерно в 8 утра организмы мужчины и женщины предельно готовы совокупиться. Женщина начинает просыпаться, а мужчина уже на пределе возможностей, поэтому специалисты рекомендуют именно это время для утренних занятий любовью. Совсем идеальный вариант, когда рабочий график позволяет продлить удовольствие, что способствует укреплению отношений.

      Вечерний секс больше нравится женщинам не потому, что их биология настроена именно на вечерние контакты, а исключительно по той причине, что вечером не нужно никуда спешить, а значит, можно расслабиться. Для женщины расслабление очень важно, поскольку только в этом случае она сможет получить удовольствие.

       

      via GIPHY

      Проблема и заключается в том, что утром на возбуждение нет времени, а ночью уже не хватает сил. Здесь на помощь и приходит вечерний секс. Примерно в промежутке с 19 до 20 часов в организме мучжины восстанавливается уровень тестостерона, и он готов к большим сексуальных свершениям. Однако у женщины нужное гормональное настроение появляется примерно в 22 часу. К этому времени уровень тестостерона у партнера неуклонно снижается.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Секс Мужское здоровье Женское здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 26 декабря
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