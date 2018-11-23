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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      В какой день происходит больше всего измен

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      23 ноября – неверная пятница
      23 ноября – неверная пятница / Фото из соцсетей

      23 ноября является самым популярным днем для интрижек в году. Вполне возможно, что это объясняется холодной погодой и последней возможностью для предателей оторваться перед длинными каникулами.

      Об этом свидетельствуют данные сайта знакомств для женатых пар, передает ukrhealth.

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      Психологи называют этот день "неверной пятницей", так как это едва ли не последняя по времени возможность для любителей супружеских измен сходить "налево" и остаться при этом незамеченными.

      23 листопада найбільше зрад
      23 ноября происходит больше всего измен

      А все потому, что потом наступает долгий сезон праздников и покупок подарков, во время которого изменять своим половинам бывает просто некогда.

      Оказалось, что 80% разного рода супружеских измен планируются пользователями сайта именно на 23 ноября.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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