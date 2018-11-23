В какой день происходит больше всего измен

23 ноября является самым популярным днем для интрижек в году. Вполне возможно, что это объясняется холодной погодой и последней возможностью для предателей оторваться перед длинными каникулами.

Об этом свидетельствуют данные сайта знакомств для женатых пар, передает ukrhealth.

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Психологи называют этот день "неверной пятницей", так как это едва ли не последняя по времени возможность для любителей супружеских измен сходить "налево" и остаться при этом незамеченными.



23 ноября происходит больше всего измен

А все потому, что потом наступает долгий сезон праздников и покупок подарков, во время которого изменять своим половинам бывает просто некогда.

Оказалось, что 80% разного рода супружеских измен планируются пользователями сайта именно на 23 ноября.

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