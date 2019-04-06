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      В какой удобной камере находится виновница ДТП в Харькове Зайцева: свежие фото и видео

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      Камера Харьковского СИЗО, в которой содержат Алену Зайцеву
      Камера Харьковского СИЗО, в которой содержат Алену Зайцеву / Facebook-страница Дмитрия Удачина

      Представители Международного правозащитного центра (МПЦ) совершили визит в Харьковский следственный изолятор, где находится Алена Зайцева – одна из виновниц громкого смертельного ДТП на Сумской в Харькове. Цель такого шага – проверить, в каких условиях ее содержат.

      По словам члена МПЦ Дмитрия Удачина, они посетили СИЗО 5 апреля. Он подчеркнул, что Зайцева находится в камере №400. Кроме нее там еще содержат трех человек.

      Читайте также: : СИЗО, где находится Зайцева, сняли на видео

      Правозащитник убеждает, что само помещение является чистым. Также здесь есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены.

      Фото камеры Алены Зайцевой

      Также он выложил фото и видео камеры. Заметим, что на кадрах ни Зайцевой, ни других содержащихся там не видно.

      Как выглядит камера Зайцевой: смотрите видео

      Смертельное ДТП на Сумской в Харькове произошло осенью 2017 года. Тогда столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем первого находилась Алена Зайцева, второй машиной управлял Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой отлетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов В итоге погибли 6 человек.

      Суд арестовал обоих водителей и оба были обвиняемыми по этому делу. В конце февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова вынес приговор Зайцевой и Дронову – они получили наказание в виде 10 лет лишения свободы, также их лишили водительских прав. Впоследствии как Зайцева, так и Дронов подали апелляции. Решения по ним пока нет.

       

      СМЕРТЕЛЬНое ДТП в харькове при участии зайцевой и дронова: как разворачивались последние события
       
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      Теги: Новости Украины Новости Харькова СІЗО ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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