В какой валюте украинцы хранят деньги: опрос

Финансовые аналитики Bloomberg сообщают, что гривна возглавила список валют, которые наиболее укрепились по отношению к доллару в течение прошлого года. Поэтому мы решили спросить у украинцев, в какой валюте они хранят деньги и где они их держат – дома или в банке.

Украинская гривна укрепилась к доллару на 19% в течение 2019 года. По мнению экспертов, это способствует уменьшению трудовой миграции из страны, ведь платежеспособность украинских работодателей растет.

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В конце декабря прошлого года гривна обновила четырехлетний максимум, когда стоимость одного американского доллара составляла 23,26 гривны. Последний раз, украинская валюта приближалась к этой отметке в 2016 году, когда один доллар стоил 23,28 гривны.

Кроме того, премьер-министр Украны Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году гривна продолжит расти. Премьер связывает это с доверием украинцев и бизнеса к государству.

Минимальная зарплата украинцев с 1 января этого года впервые в истории превысит русскую. Она составляет теперь 4723 гривны, что равно 199,4 доллара. А вот русская минимальная зарплата колеблется около отметки в 195,9 долларов.

Поэтому мы решили спросить украинцев, в какой валюте они хранят свои финансы и где держат средства, в банках или дома.

Видео: в какой валюте украинцы хранят деньги