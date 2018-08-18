В каком наряде королева Испании посетила скорбное мероприятие: фото
Король Испании Филипп VI в сопровождении очаровательной супруги Летиции почтили память жертв нападения в Барселоне. К скорбному мероприятию королева выбрала соответствующий наряд.
Как известно, 17 августа 2017 года микроавтобус въехал в толпу пешеходов в Барселоне. Для нападения террорист выбрал людное место – популярный среди туристов бульвар Ла Рамбла. В результате инцидента погибли 15 человек, еще более 100 человек были травмированы.
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Прошел год со времени безжалостного нападения. Король и королева Испании пришли на место теракта, чтобы почтить память всех погибших и пообщаться с их родственниками. В Испании был объявлен день траура, а в сердце Каталонии состоялись скорбные мероприятия.
Для чествования годовщины теракта королева Летиция надела темную шифоновую блузку и классические брюки. К образу она подобрала туфли на каблуке и небольшую сумку. Идеальная укладка и легкий макияж завершили look королевы.
Стоит отметить, что представители королевской семьи пообщались с родственниками погибших и очевидцами трагедии. Очаровательная Летиция, которая любит дарить испанцам яркую улыбку, едва сдерживала слезы.