В каком наряде Мелания Трамп посетила скорбное мероприятие в США: фото

Первая леди Мелания Трамп приняла участие в скорбном мероприятии на американской авиабазе Эндрюс. Супруга Президента выбрала лаконичный и скромный образ.

После политического турне по Европе Дональд и Мелания Трамп вернулись в США. Первая леди продемонстрировала стильный и повседневный наряд, выйдя из самолета. В брюках, рубашке и балетках Мелания выглядела роскошно.

Читайте также: Напуганная и взволнована: Мелания Трамп удивила сеть выражением лица после встречи с Путиным

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 18 Лип 2018 р. о 3:43 PDT

Если же первая леди отлично справилась со своей работой, демонстрируя очаровательные наряді на официальных встречах и поддерживая разговор с чиновниками, то у главы Белого дома было немало курьезных ситуаций. Так Дональд Трамп опоздал на встречу с Елизаветой II и еще и повернулся к ней спиной, то противоречиво ответил журналистам на вопрос о вмешательстве России в выборы США.

Чтобы улучшить свой рейтинг в США, Дональд Трамп поспешно отправился почтить память погибшего агента спецслужб Ноула Ремагена, который умер от инсульта в Шотландии. Скорбное мероприятие провели на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд. Сопровождала Дональда Трампа его жена.

Читайте также: Елизавета II потроллила Дональда Трампа: наблюдение пользователей сети

Волшебная Мелания надела для встречи с родственниками погибшего строгий костюм темно-синего цвета от Michael Kors, стоимость которого достигает 2 тысяч долларов. Свой образ она дополнила белым топом и обувью на каблуках.

По словам экспертов, появление Мелании была обязательной, потому как вызывает у американцев привязанность, а ее появление всегда сглаживает курьезные ситуации с Президентом.

Допис, поширений Nawa3em (@nawa3emcom) 19 Лип 2018 р. о 12:30 PDT

Допис, поширений Melania Trump (@melaniatrump.style) 18 Лип 2018 р. о 1:40 PDT

Допис, поширений Melania Trump ️ (@melaniatrumplovers) 19 Лип 2018 р. о 2:57 PDT