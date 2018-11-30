В каком раунде Гвоздик может отправить в нокаут Стивенсона: прогноз Беринчика

В ночь на воскресенье, 2 декабря, состоится бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Своими ожиданиями относительно предстоящего поединка поделился серебряный призер Олимпиады в Лондоне 2012 года.

"Чемпионский бой всегда конкурентен. Мы знаем, каким нокаутирующим ударом владеет Александр Гвоздик, он настоящий панчер. Думаю, нас ждет его досрочная победа. Вероятно, в восьмом-девятом раунде. Мне кажется, если этого не будет, то судьи не отдадут Александру победу по очкам", – отмечает Денис Беринчик.

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"Добавлю, что разница в возрасте между Гвоздиком и Стивенсоном значения не имеет. Это нельзя назвать преимуществом Александра, здесь скорее стоит помнить об опыте Адониса. Выносливость? Это все можно исправить благодаря фармакологии. В любом случае, я желаю Александру, чтобы он оставался самим собой, боксировал в своей манере и у него все получится", – подытожил Денис Беринчик.