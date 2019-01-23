В каком состоянии находятся раненые украинские военные, которых привезли в Киев: фото

В Минобороны Украины сообщили, что доставленные на лечение в Киевский военный госпиталь военнослужащие обеспечены всем необходимым.

24 канал сообщал, что 22 января в военный госпиталь в Киеве доставили украинских военных с осколочными ранениями, которые они получили в районах Операции Объединенных сил на Донбассе. Волонтеры призывали помочь военным продуктами, лекарствами и одеждой, а также заявляли о тяжелых ранениях. В Минобороны же уточнили, что ранения бойцы получили в разный период.

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Ранен военный

Перед тем, как попасть в Киев, военные лечились в Харькове. После тщательного медицинского осмотра 12 военных остались на лечении в столице, еще 10 бойцов получают медицинскую помощь в военно-медицинском учреждении города Ирпень.

Состояние здоровья всех украинских защитников – стабильное. В настоящее время врачи проводят пострадавшим воинам хирургические обработки ран, оперативное вмешательство, другие виды лечения,

– сообщили в Минобороны.

Раненым бойцам оказывают квалифицированную медпомощь

Военные медики отметили, что раненые бойцы обеспечены всем необходимым, их жизни ничто не угрожает. Военные получают квалифицированную медицинскую помощь, полностью обеспечены медикаментами и четырехразовым питанием.

Питание военных в госпитале