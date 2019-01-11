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      В каком возрасте люди больше склонны распространять ложную информацию: результаты исследования

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      Пожилые люди чаще распространяют ложную информацию
      Пожилые люди чаще распространяют ложную информацию / pixabay.com

      Исследователи из университетов Нью-Йорка и Принстона пришли к выводу, что люди старше 65 лет более склонны распространять фейковые новости в интернете.

      Об этом сообщает The Verge.

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      Исследование начали еще в начале 2016 года. В нем приняли участие как те, кто имели аккаунт в Facebook, так и те, кто там не зарегистрирован. Всего исследовали предпочтения 3,5 тысяч человек в США.

      Участникам исследования дали попользоваться Facebook. Эксперимент показал, что люди старше 65 лет распространяют вдвое больше фейковых новостей, чем возрастная группа от 45 до 65. Кроме того, они в 7 раз больше распространяют неправдивую информацию, чем младшая группа от 18 до 29 лет.

      Фейки від літніх людей

      Ученые не могут объяснить это явление

      Ученые не могут объяснить это явление. Однако предполагают две возможные теории: первая – люди пожилого возраста менее осведомлены в пользовании интернетом, и не могут отличить фейк от правды; вторая – во время старения люди теряют внимание, концентрацию и память, что делает их более уязвимыми к фейковой информации.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь Соцсети Интернет
      Источник: 24 Канал
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