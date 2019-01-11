В каком возрасте люди больше склонны распространять ложную информацию: результаты исследования

Исследователи из университетов Нью-Йорка и Принстона пришли к выводу, что люди старше 65 лет более склонны распространять фейковые новости в интернете.

Об этом сообщает The Verge.

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Исследование начали еще в начале 2016 года. В нем приняли участие как те, кто имели аккаунт в Facebook, так и те, кто там не зарегистрирован. Всего исследовали предпочтения 3,5 тысяч человек в США.

Участникам исследования дали попользоваться Facebook. Эксперимент показал, что люди старше 65 лет распространяют вдвое больше фейковых новостей, чем возрастная группа от 45 до 65. Кроме того, они в 7 раз больше распространяют неправдивую информацию, чем младшая группа от 18 до 29 лет.

Ученые не могут объяснить это явление

Ученые не могут объяснить это явление. Однако предполагают две возможные теории: первая – люди пожилого возраста менее осведомлены в пользовании интернетом, и не могут отличить фейк от правды; вторая – во время старения люди теряют внимание, концентрацию и память, что делает их более уязвимыми к фейковой информации.

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