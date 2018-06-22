В каком возрасте люди чаще всего набирают вес: неожиданные результаты исследования

Диетологи назвали опасный возраст, в котором люди чаще набирают лишний вес. Что интересно, для мужчин и женщин этот возраст отличается.

Британские специалисты из компании Forza Supplements проанализировали данные тысяч человек.

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Как пишет Daily Mail, они принимали во внимание информацию об образе жизни, пищевых привычках респондентов, их график работы. Оценили также уровень удовлетворенности жизнью, психоэмоциональное состояние и уровень физической активности.



Выяснилось, что существует конкретный возраст, в котором лишние сантиметры появляются особенно быстро. Для женщин и мужчин эти цифры отличаются.



Так, для женщин наиболее опасным в наборе лишних килограммов является 35-40 лет, зато у мужчин этот период наступает несколько позже – в 40-45 лет.



Специалисты объясняют, что основной причиной набора лишнего веса у женщин в этом возрасте является в основном рождение детей, регулярное приготовления пищи для всей семьи и участие в регулярных семейных застольях.



Часто женщины компенсируют усталость и раздражительность перееданием или вообще неконтролируемым потреблением пищи.



У мужчин самой распространенной причиной стремительного набора лишнего веса после 40 становится стресс на работе. В погоне за успешной карьерой и желанием больше зарабатывать у мужчин остается все меньше времени на спорт и физическую активность.

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