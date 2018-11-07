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      В каком возрасте лучше бросить курить: ответ ученых

      60 Читати новину українською
      В каком возрасте лучше бросить курить
      В каком возрасте лучше бросить курить / drmatt.com

      Американские ученые установили точный возраст отказа от никотина и очищения сердечно-сосудистой системы.

      Об этом пишет Scientific Sessions.

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      Ученые наблюдали за девятью тысячами пациентов в течение 16 лет. Они смогли установить, что все участники исследования, которые бросили курить до 45 лет, увеличили шансы на выживание практически вдвое.

      Люди, які кинули палити до 45 років, вдвічі збільшили шанси на виживання

      Люди, бросившие курить до 45 лет, вдвое увеличили шансы на выживание

      Статистика свидетельствует, что люди с болезнями сердца с диагнозом "инфаркт" и "инсульт" в 70% случаев выкуривали по одной или более пачек сигарет в день.

      Риск инфаркта, инсульта или преждевременных проблем сердечно-сосудистой системы, которые не связаны с возрастом, у тех, кто бросил курить в 42-43 года снизился на 38%.

      После полного отказа от сигарет шансы развития опасных болезней, поражающих органы и мягкие ткани, уменьшался на 25-30%.

      Поэтому ученые отмечают, что идеальный возрастной диапазон, чтобы бросить курить – от 40 до 45 лет. К тому же, это лучшее время, чтобы очистить сердечно-сосудистую систему.

      Ідеальний віковий діапазон, щоб кинути курити – від 40 до 45 років

      Идеальный возрастной диапазон, чтобы бросить курить – от 40 до 45 лет

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь табак
      Источник: 24 Канал
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